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Алла Пугачева "взорвала" сеть новым видео

14:31, 26 февраля 2019
Общество
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Российский юморист Максим Галкин показал новое милое видео с Аллой Пугачевой.

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На опубликованном в Instagram ролике Примадонна появилась за роялем практически без макияжа с привычной прической - кудряшками. Возле нее стоит дочь Лиза.

"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", - написал муж Пугачевой. 

Видео с Примадонной уже лайкнули более 715 тысяч пользователей.

69-летняя артистка прекрасно выглядит и без макияжа, пишут в комментариях / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.

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Теги: #Алла Пугачева