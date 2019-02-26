Алла Пугачева "взорвала" сеть новым видео
Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает 😍👏🏻 #елизаветагалкина #алла #аллапугачева
Российский юморист Максим Галкин показал новое милое видео с Аллой Пугачевой.
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На опубликованном в Instagram ролике Примадонна появилась за роялем практически без макияжа с привычной прической - кудряшками. Возле нее стоит дочь Лиза.
"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", - написал муж Пугачевой.
Видео с Примадонной уже лайкнули более 715 тысяч пользователей.
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.