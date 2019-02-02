День сурка-2019: история и приметы праздника

Если День сурка выдается пасмурным, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, весна будет ранняя.

День сурка ежегодно отмечается в мире 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. День сурка - традиционный праздник в США и Канаде, но с недавних пор он становится все более популярным и в Украине.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

День сурка – история праздника

Впервые День сурка отпраздновали в 1886 году в американском городке Панксатони. Ранним утром 2 февраля из норы извлекли сурка по имени Фил, после чего жители городка ежегодно пробуждали сурка в этот день для предсказания погоды. Примечательно, что дата Дня сурка совпадает с христианским праздником Сретения Господня (по Григорианскому календарю). Праздник символизирует встречу зимы с весной. Считается, что если в этот день светит солнце, оставшаяся зима будет холодной и долгой.

После выхода на широкие экраны одноименного художественного фильма "День сурка" популярность праздника заметно возросла, а сам День сурка расширил свою географию, добравшись и до Украины.

Самые известные сурки-предсказатели

Самым известным сурком является Панксатонский Фил, которого местные называют «мудрейшим из мудрых». Однако, по неофициальным данным, его предсказания» сбываются в 40% случаев. Другим известным сурком является Чак, проживающий на острове Статэн-Айленд в Нью-Йорке. Работники зоопарка утверждают, что он верно угадывает предстоящую весну почти всегда. В городе Лильбурн живет сурок генерал Борегард Ли, имеющий степень доктора метеорологии местного университета. В Украине также есть свои предсказатели погоды - харьковский Тимка и львовская Маруся.

Как отмечается День сурка в Украине

Украинцы следят за поведением животных в период наступления весны еще с давних времен. По народным наблюдениям, сурок просыпался от зимней спячки на день Явдохи, 14 марта. Выйдя из норы и трижды просвистев, он снова переворачивался на другой бок и спал до Благовещения. В День сурка любознательные украинцы не ограничиваются прогнозом погоды и задают другие важные вопросы. Так, разбуженному животному в разное время украинцы задавали вопросы о безвизе, колебаниях курса доллара, строительстве предприятий и другие актуальные темы. Многие люди ждут и надеются на скорейшее потепление, хотя приход аномально ранней весны впоследствии часто сопровождается апрельским похолоданием и снегом.

Факты и приметы на День сурка

- если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору, то весна будет ранней,

- если сурок видит свою тень и лезет спать в нору, то будет еще несколько морозных недель,

- сурок выходит из норы, трижды свистит, а потом опять ложится на другой бок и так спит аж до Благовещения,

- люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать свист сурка.

Поздравления с Днем сурка

День сегодня необычный,

Нужно нам будить сурка,

Пусть расскажет он проказник

Где весна и как близка?

Напророчит зверь лохматый

Пусть нам солнце и тепло,

Я желаю, чтоб гадание

Позитив лишь принесло.

***

С Днем сурка вас поздравляю,

Время разбудить зверька,

Пусть он честно нам предскажет,

Что весна уже близка.

В этот праздник несерьезный

Вам желаю я добра,

Пусть сурок нам всем подарит

Предвкушение тепла.

***

В День сурка лови-ка поздравленье!

Ну, какою будет там весна?

Все пускай блистает вдохновеньем,

Все пускай сияет от тепла.

От души желаю счастья,

Настроенья классного тебе.

Пусть обходят стороной ненастья,

Радость манит пусть к себе.