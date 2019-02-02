День сурка-2019: история и приметы праздника
День сурка ежегодно отмечается в мире 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. День сурка - традиционный праздник в США и Канаде, но с недавних пор он становится все более популярным и в Украине.
Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.
День сурка – история праздника
Впервые День сурка отпраздновали в 1886 году в американском городке Панксатони. Ранним утром 2 февраля из норы извлекли сурка по имени Фил, после чего жители городка ежегодно пробуждали сурка в этот день для предсказания погоды. Примечательно, что дата Дня сурка совпадает с христианским праздником Сретения Господня (по Григорианскому календарю). Праздник символизирует встречу зимы с весной. Считается, что если в этот день светит солнце, оставшаяся зима будет холодной и долгой.
После выхода на широкие экраны одноименного художественного фильма "День сурка" популярность праздника заметно возросла, а сам День сурка расширил свою географию, добравшись и до Украины.
Самые известные сурки-предсказатели
Самым известным сурком является Панксатонский Фил, которого местные называют «мудрейшим из мудрых». Однако, по неофициальным данным, его предсказания» сбываются в 40% случаев. Другим известным сурком является Чак, проживающий на острове Статэн-Айленд в Нью-Йорке. Работники зоопарка утверждают, что он верно угадывает предстоящую весну почти всегда. В городе Лильбурн живет сурок генерал Борегард Ли, имеющий степень доктора метеорологии местного университета. В Украине также есть свои предсказатели погоды - харьковский Тимка и львовская Маруся.
Как отмечается День сурка в Украине
Украинцы следят за поведением животных в период наступления весны еще с давних времен. По народным наблюдениям, сурок просыпался от зимней спячки на день Явдохи, 14 марта. Выйдя из норы и трижды просвистев, он снова переворачивался на другой бок и спал до Благовещения. В День сурка любознательные украинцы не ограничиваются прогнозом погоды и задают другие важные вопросы. Так, разбуженному животному в разное время украинцы задавали вопросы о безвизе, колебаниях курса доллара, строительстве предприятий и другие актуальные темы. Многие люди ждут и надеются на скорейшее потепление, хотя приход аномально ранней весны впоследствии часто сопровождается апрельским похолоданием и снегом.
Факты и приметы на День сурка
- если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору, то весна будет ранней,
- если сурок видит свою тень и лезет спать в нору, то будет еще несколько морозных недель,
- сурок выходит из норы, трижды свистит, а потом опять ложится на другой бок и так спит аж до Благовещения,
- люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать свист сурка.
Поздравления с Днем сурка
День сегодня необычный,
Нужно нам будить сурка,
Пусть расскажет он проказник
Где весна и как близка?
Напророчит зверь лохматый
Пусть нам солнце и тепло,
Я желаю, чтоб гадание
Позитив лишь принесло.
***
С Днем сурка вас поздравляю,
Время разбудить зверька,
Пусть он честно нам предскажет,
Что весна уже близка.
В этот праздник несерьезный
Вам желаю я добра,
Пусть сурок нам всем подарит
Предвкушение тепла.
***
В День сурка лови-ка поздравленье!
Ну, какою будет там весна?
Все пускай блистает вдохновеньем,
Все пускай сияет от тепла.
От души желаю счастья,
Настроенья классного тебе.
Пусть обходят стороной ненастья,
Радость манит пусть к себе.