Украинские военные удерживают все позиции, кроме 32-го блокпоста - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Пески остаются за украинскими военными", - сообщил Лысенко, добавив, что все позиции, которые украинские войска занимали до сегодняшнего утра, они продолжают контролировать.

Читайте такжеНа Донбассе полностью построены две линии обороны"Все позиции, которые мы занимали, кроме 32-го блокпоста, который мы были вынуждены оставить, занимаются украинскими военными, и это же касается Донецкого аэропорта, который также превратился в поле боя, и одна часть с соответствующими сооружениями также контролируется украинскими военными", - подчеркнул Лысенко.

Говоря о 31-м блокпосту, Лысенко отметил, что "точка самого блокпоста сейчас превратилась в поле боя, поэтому собственно на этом блокпосте наших военных нет. Они отошли на следующую укрепленную позицию и путем огневого сдерживания остановили движение пророссийских боевиков и удерживают позиции и сегодня же на этом месте".