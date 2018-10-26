Украинская певица пришла в Кремль без белья и затмила всех (фото)

Брежнева позировала в белом платье с высоким вырезом в области бедра и с очень откровенным оригинальной формы декольте.

Украинская певица Вера Брежнева, экс-участница группы "ВИА Гра" засветилась в Кремлевском дворце (Москва) на праздновании 22-летия российского канала МУЗ-ТВ. Для светского мероприятия певица выбрала весьма откровенный наряд, который примерила на голое тело, пишет "Собеседник". Читайте такжеПотеряла сознание на репетиции: Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве Брежнева позировала в белом платье с высоким вырезом в области бедра и с очень откровенным оригинальной формы декольте, из-под которой просматривалась грудь исполнительницы. Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram.

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