Умерла известная украинская актриса (фото)
13:16, 05 октября 2018Общество
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Крюковой не стало 5 октября, о смерти артистки сообщила дочь.
Крюковой было 74 года / facebook.com
Народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла 5 октября в возрасте 74 лет.
О смерти актрисы на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук.
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"Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - говорится в ее сообщении.
Причина смерти пока неизвестна. Напомним, что в 2006 году у актрисы была травма позвоночника, после чего она была прикована к постели.
На ее счету роли в фильмах: "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота", "Кайдашева семья".
В 2008-м году Крюковой присвоили звание Герой Украины.
Как сообщал УНИАН, в США умер выдающийся физик украинского происхождения Леон Ледерман.
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