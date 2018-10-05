цей матеріал доступний українською

Умерла известная украинская актриса (фото)

13:16, 05 октября 2018
Общество
3895 0
Крюковой было 74 года / facebook.com

О смерти актрисы на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук.

Читайте такжеНазвана дата похорон Романа Карцева

"Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - говорится в ее сообщении.

Причина смерти пока неизвестна. Напомним, что в 2006 году у актрисы была травма позвоночника, после чего она была прикована к постели.

На ее счету роли в фильмах: "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота", "Кайдашева семья".

В 2008-м году Крюковой присвоили звание Герой Украины.

Как сообщал УНИАН, в США умер выдающийся физик украинского происхождения Леон Ледерман.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актриса