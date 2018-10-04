Умер выдающийся физик украинского происхождения

Ученый продал полученную с Нобелевской премией медаль, чтоб оплатить свое лечение.

В США скончался выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман.

Как сообщили на портале Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, ученый умер в доме престарелых в возрасте 96 лет.

Читайте такжеУмер легендарный актер и комик Роман Карцев

Ледерман является сыном еврейских иммигрантов из Украины (отец ученого родом из Киева, а мать - из Одессы).

Закончив нью-йоркский колледж, в 1943 физик отправился на фронта Второй мировой войны. А после её окончания вернулся в Нью-Йорк и поступил в Колумбийский университет, где в 1958 году защитил звание профессора.

В 1988 году Ледерман получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино. Однако в 2015 продал медаль на аукционе за 765 тысяч долларов, чтоб оплатить расходы на лечение - ученый страдал от прогрессирующей деменции.

Как сообщал УНИАН, в этом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд. Ученых отметили за достижения в области лазерной физики.