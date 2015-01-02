В центре Харькова горит кафе
18:15, 02 января 2015Общество
8689 0
Вечером 2 января в Саду Шевченко в Харькове загорелось кафе «Нью Хата». Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. На месте работают спасатели и милиция.
Фото из социальных сетей
Информацию о происшествии в милиции получили в 17.25, рассказала корреспонденту «МедиаПорта» руководитель отдела общественных связей ГУ МВД в Харьковской области Наталья Захарова, сообщает mediaport.ua.
Читайте такжеВ Николаеве в подъезде многоэтажки подорвали взрывное устройство
По одной из версий, взорвался газовый баллон. Начался пожар.
К месту происшествия подъехали несколько машин скорой помощи, работает следственно-оперативная группа, спасатели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter