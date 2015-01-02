В центре Харькова горит кафе

Вечером 2 января в Саду Шевченко в Харькове загорелось кафе «Нью Хата». Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. На месте работают спасатели и милиция.

Информацию о происшествии в милиции получили в 17.25, рассказала корреспонденту «МедиаПорта» руководитель отдела общественных связей ГУ МВД в Харьковской области Наталья Захарова, сообщает mediaport.ua. Читайте такжеВ Николаеве в подъезде многоэтажки подорвали взрывное устройство По одной из версий, взорвался газовый баллон. Начался пожар. К месту происшествия подъехали несколько машин скорой помощи, работает следственно-оперативная группа, спасатели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter