Сегодняшний взрыв в Одессе признали терактом

Сегодняшний взрыв в Одессе, во время которого погиб человек, квалифицирован как террористический акт.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, информация по взрыву на улице Сегедской внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Погибший, по предварительным данным, «непосредственный участник», назначен ряд экспертиз.

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Расследование правонарушения, которые квалифицируются по названной статье УК Украины, являются прерогативой СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.30 на улице Сегедской в Одессе прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Предварительным расследованием установлено, что по улице передвигался неустановленный гражданин в возрасте до 45 лет, и скорее всего, переносил в руках взрывное устройство. Во время движения произошел неконтролированный взрыв, в результате которого изуродованное тело мужчины взрывной волной отбросило на десять метров на проезжую часть улицы.

Взрывной волной повреждены окна и балконы близлежащих жилых домов. Мощность взрыва – эквивалент 1 кг тротила.