Кровавое ДТП в Харькове: МОЗ подтвердило, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения

Адвокат пострадавших зачитала во время слушания дела по смертельному ДТП на Сумской заключение Минздрава о наличии в крови Зайцевой наркотиков на момент аварии.

Семьи пострадавших обратились в МОЗ с просьбой получить объяснения, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП.

Сегодня, 31 июля, адвокат семьи Берченко Лариса Матвеева зачитала официальный ответ МОЗ на запрос ее подзащитных, сообщает Kharkiv Today.

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"В соответствии с полученным выводом хочу отметить, что Центром психического здоровья и мониторинга МОЗ Украины был рассмотрен наш адвокатский запрос от 26 июля 2018 года касательно применения инструкции определения у водителей признаков алкогольного или наркотического опьянения. В соответствии с перечнем наркотических средств и психотропных веществ, кодеин относится к списку, оборот которых ограничен. С учетом приведенных в заключении выводов, можно определить, что "Персона 1" (Елена Зайцева - УНИАН) по состоянию на 18.10 2017 года пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических и психотропных веществ или иных одурманивающих средств. Прошу приобщить этот документ к материалам дела", - заявила адвокат Матвеева.

По словам защитницы, Центр психического здоровья и мониторинга - компетентное учреждение, которое имеет право делать подобные заключения. Таким образом, в отношении Зайцевой есть отягчающие обстоятельства.

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Адвокат Зайцевой Юлия Козырь возразила против привлечения этого документа к материалам дела.

"Ссылаться на документы, которые не изучал суд - не корректно. Единственный компетентный орган, который может установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, - это судебная экспертиза. И только судмедэксперт может это подтвердить", - добавила Юлия Козырь.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат потерпевших Матвеева сообщила, что свидетель в деле Елена Федирко, которая проводила отбор крови и мочи у Елены Зайцевой, пропала.

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Однако журналисты утверждают, что врач никуда не пропадала. Более того, по информации местного издания СМИ, ее никто не разыскивал.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.