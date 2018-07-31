Жуткая авария в Харькове: СМИ узнали, что случилось с главным свидетелем по делу Зайцевой (документ)

О том, что главный свидетель по делу Зайцевой уволилась с работы и теперь никто не может ее найти, ранее сообщила адвокат потерпевших.

Пропавшая на днях врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила отбор крови и мочи у Елены Зайцевой, внезапно нашлась.

Журналисты утверждают, что врач никуда не пропадала. Более того, по информации местного издания "Город Х", ее никто не разыскивал.

Читайте такжеФигурантка кровавого ДТП в Харькове Зайцева покидала СИЗО 29 раз - СМИ

"Федирко действительно уволилась по собственному желанию, но все это время находилась дома и ухаживала за больной мамой. Но для правоохранителей и суда эта информация - не новость", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что главный свидетель Федирко уволилась с работы и теперь никто не может ее найти, сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.