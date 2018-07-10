«Пропавшего» из СИЗО украинского политзаключенного Куку вывозили на медосвидетельствование - «Крымская солидарность»

Крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку вернули в СИЗО, но адвоката к нему не пускают.

Крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку вывозили из СИЗО на медицинское освидетельствование в туберкулезную больницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает организация «Крымская солидарность» со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонида Петрашиса.

«Также информацию о том, что Эмир-Усеин нашелся, подтверждает его адвокат Сергей Локтев, сообщив, что на этот момент он уже находится в СИЗО-4 г. Ростов-на-Дону. Однако его все равно не допустили к своему подзащитному, и по этому поводу адвокат подал жалобу в областную прокуратуру», - говорится в сообщении.

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В «Крымской солидарности» также сообщают, что 11 июля в Ростове-на-Дону состоится очередное судебное заседание, и по словам представителя ОНК, Куку будет доставлен в здание Военного гарнизонного суда вместе с другими арестованными мусульманами Крыма так называемой «ялтинской группы» по «делу Хизб ут-Тахрир».

Адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Сергей Легостов, Айдер Азаматов уже вылетели в Ростов-на-Дону для участия в предстоящем судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, сегодня юрист Александр Попков сообщил о том, что из СИЗО в Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Куку, который голодал с 26 июня.

Граждане Украины Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое "ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир».

В МИД Украины считают дело в отношении указанных шести украинских граждан сфабрикованным.

В свой день рождения, 26 июня, Куку объявил голодовку.