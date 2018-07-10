В России из СИЗО пропал украинский политзаключенный

В СИЗО адвокату Сергею Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли.

Из СИЗО в Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, который голодал с 26 июня.

Об этом юрист Александр Попков сообщил в Facebook.

"Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова. Источник информации - адвокат Сергей Локтев", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, граждане Украины Эмир-Усеин Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир».

В МИД Украины считают дело в отношении указанных шести украинских граждан сфабрикованным.

В свой день рождения, 26 июня, Куку объявил голодовку.