В этом году украинцы подали рекордное количество заявок на трудоустройство в Польше

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда Польши, которые есть в распоряжении УНИАН.

Предыдущий рекорд по количеству зарегистрированных для украинцев заявок был зафиксирован в 2011 году, когда для граждан Украины было оформлено почти 240 тыс. документов на работу.

В 2013 году польские работодатели зарегистрировали для украинцев 218 тыс. заявок, которые позволяют работать в Польше без официального разрешения в течение шести месяцев в год, что на 3% меньше, чем в 2012 году.

Сотрудник Министерства труда Марчин Вятрув назвал главной причиной растущего спроса на трудоустройство украинцев в Польше лучшую экономическую ситуацию в стране, что стимулирует трудоустройство новых людей.

"Рост количества заявок на трудоустройство мы фиксируем с середины 2013 года (то есть, еще до Майдана), что, среди прочего, вызвано лучшей экономической конъюнктурой и улучшением ситуации на рынке труда", - отметил он.

"Стоит, однако, допустить, что если бы не события в Украине и резкое ухудшение ситуации в этой стране, то наплыв работников не был бы таким большим", - сказал представитель министерства.

Читайте такжеИз Польши за год эмигрировало рекордное количество поляковПо данным польского министерства, количество заявок на трудоустройство граждан других 5 стран, которые так же, как украинцы, могут работать в Польше по упрощенной системе, за первые 9 месяцев текущего года в годовом измерении уменьшилось на 16,5%.

Как сообщал УНИАН, власти Польши упростили правила трудоустройства в июле 2007 года для того, чтобы компенсировать дефицит работников, возникший в связи с массовой трудовой эмиграцией поляков в другие государства Европейского Союза.

Украинцы традиционно являются лидерами среди всех иностранцев, которые живут, работают и учатся в Польше. Для граждан Украины, как правило, оформляется более 95% всех заявок на работу в рамках упрощенного трудоустройства.

В то же время эксперты отмечают, что часть украинцев используют эти заявки только для того, чтобы получить визу. По неофициальным данным, за такой документ они платят посредникам от 50 до 200 евро.