Посольство США разочаровано проявлениями антисемитизма в Украине

В США заявили, что в новой Украине не должно быть места для нетерпимости.

Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - заявили в американском посольстве.

🇺🇸 Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



🇺🇦 Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 4, 2018

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе около 1,5 тыс. человек приняли участие в «Марше украинского порядка», который националисты приурочили к годовщине событий 2 мая 2014 года, когда во время массовых беспорядков в городе погибли 48 человек.

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Организаторы и участники шествия - «Национальный корпус», «Уличный фронт», ВО «Свобода», «Правый сектор» и др.

3 мая, общественная организация «Украинский еврейский комитет» (Киев) заявила о намерении обратиться в Национальную полицию в связи с антисемитским заявлением лидера местной организации «Правого сектора» Татьяны Сойкиной, сделанным накануне в Одессе.

Директор организации Эдуард Долинский отметил, что Сойкина вечером 2 мая во время проведения в Одессе «Марша украинского порядка» призвала «очистить» Украину и город от евреев.

В частности, женщина заявила: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам».

Это заявление было сделано публично в присутствии большого количества очевидцев.