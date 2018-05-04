Посольство США разочаровано проявлениями антисемитизма в Украине

16:28, 04 мая 2018
Общество
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Посольство США отреагировало на проявления антисемитизма в Украине / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - заявили в американском посольстве.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе около 1,5 тыс. человек приняли участие в «Марше украинского порядка», который националисты приурочили к годовщине событий 2 мая 2014 года, когда во время массовых беспорядков в городе погибли 48 человек.

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Организаторы и участники шествия - «Национальный корпус», «Уличный фронт», ВО «Свобода», «Правый сектор» и др.

3 мая, общественная организация «Украинский еврейский комитет» (Киев) заявила о намерении обратиться в Национальную полицию в связи с антисемитским заявлением лидера местной организации «Правого сектора» Татьяны Сойкиной, сделанным накануне в Одессе.

Директор организации Эдуард Долинский отметил, что Сойкина вечером 2 мая во время проведения в Одессе «Марша украинского порядка» призвала «очистить» Украину и город от евреев.

В частности, женщина заявила: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам».

Это заявление было сделано публично в присутствии большого количества очевидцев.

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Теги: #США#Украина#антисемитизм