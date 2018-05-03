В суде объяснили трехлетнее рассмотрение дела Бочковского "большой нагрузкой на судей"

Также в суде подчеркнули, что решение о возобновлении Бочковского на посту одобрили, в частности, в связи с допущенными нарушениями при его увольнении.

В Окружном административном суде Киева длительное рассмотрение дела бывшего руководителя ГСЧС Сергея Бочковского объяснили нагрузкой на судей.

Как говорится в сообщении суда, длительный срок рассмотрения дела связан с нагрузкой на судей в 2015-2016 годах, своего времени в суде из 49 судей имели право осуществлять правосудие только в 11. Об этом сообщает "Радио свобода".

Также в суде также поясняют, что решение о возобновлении Бочковского на посту одобрили, в частности, в связи с допущенными нарушениями при его увольнении.

«Ответчик допустил нарушения при увольнении, а именно: вывод о нарушении истцом Присяги государственного служащего, который стал основанием для его увольнения, является необоснованным и таким, что не соответствует действительности, поскольку нарушение Присяги истцом не допущено, так как истец не принимал присяги государственного служащего, а служебное расследование, которое бы могло установить факт того или иного нарушения ответчиком не проводилось и акт, который устанавливал факт такого нарушения не составлялся», – сообщают в суде.

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Ранее адвокат Бочковского Игорь Федоренко заявил, что дело рассматривалось три года, «задолго для таких дел». Он предположил, что «на суд было оказано какое-то административное или политическое давление».

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Суд восстановил его на должности руководителя ГСЧС.

В МВД заявили, что обжаловали решение суда. Также в ведомстве сообщили о намерении подать жалобу в Высший совет правосудия из-за действия судей.

27 апреля Бочковского не пропустили на рабочее место. Представитель кадрового аппарата ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск в административное здание для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное постановление.