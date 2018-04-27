Восстановленного в должности главы ГосЧС Бочковского охрана не пустила на рабочее место

Представитель кадрового управления ведомства заявил, что Бочковский попадет в рабочий кабинет только после соответствующего решения правительства.

Восстановленный в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский в сопровождении адвоката Игоря Федоренко сегодня утром пришел в ведомство, но не смог попасть на рабочее место.

Об этом говорится в сюжете «112 Украина» с комментарием представителя кадрового управления ДСНС с места происшествия.

Федоренко сообщил, что сотрудники службы не допускают Бочковского к месту работы. На это представитель кадрового управления заявил, что Бочковского допустят к исполнению своих обязанностей после соответствующего решения правительства.

«Мы должны получить распоряжение от вышестоящего органа - Кабмина», - сказал он.

Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его оглашения, и поэтому сотрудники ведомства имеют право допустить Бочковского на работу.

«В соответствии с действующим законодательством, пока не будет выполнена вся процедура, не будет соответствующего решения Кабинета министров, мы не можем допустить (Бочковского - УНИАН) на место работы», - сказал представитель кадрового управления ГСЧС.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля после завершения заседания Окружного административного суда Киева адвокат экс-чиновника Владимир Енич заявил, что суд обязал Кабмин немедленно восстановить Бочковского в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, специфика административного судопроизводства предусматривает, что лицо, которое незаконно было освобождено от должности, восстанавливается на ней немедленно безотносительно к тому, будет ли подавать апелляцию проигравшая сторона.

В то же время Енич отметил, что Бочковский сможет начать процедуру восстановления в должности сразу после получения полного текста судебного решения и исполнительного листа из суда.

Комментируя ситуацию с возможным двоевластием в ГСЧС, если Бочковский восстановится в должности, адвокат отметил, что эту ситуацию должен решить Кабинет министров Украины.

Апелляция на решение Окружного админсуда Киева может быть подана в течение 30 дней со дня его вынесения.

Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

В настоящее время ГСЧС возглавляет Николай Чечеткин.