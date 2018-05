С обновленным репертуаром: сегодня в Киеве открывается сезон «поющих» фонтанов

Музыкальные фонтаны на Майдане Независимости будут «исполнять» хиты Элвиса Пресли, Джамалы, Queen и «Океана Эльзы».

С 1 мая в столице официально открывается сезон работы фонтанов после зимнего периода. Светомузыкальные фонтаны на Майдане Незалежности заработают уже сегодня вечером – в 21:00.

Читайте такжеВ Киеве из-за прорыва трубы образовался 5-метровый фонтан: разлетался асфальт, разбиты машины (видео)

Как сообщается на официальном портале городской власти Киева, столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. Свето-музыкальное представление будет проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

«Следует отметить, что музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Джамала, Бумбокс – Ливень, Океан Ельзи – Майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Любовь, The Hardkiss – Журавли, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и другие», - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что в прошлом году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного «Большого» и шести «Малых» фонтанов. К этому времени комплекс не функционировал почти три года.