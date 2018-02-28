Порог бедности по-украински

По данным последних исследований, презентованных Киевским международным институтом социологии, в Украине около 12% людей являются бедными. В прошлом году представитель ООН в Украине Нил Уокер говорил о другой цифре – по его словам, больше 60% наших сограждан живут за чертой бедности. Откуда может взяться такая разница, и к какой прослойке относятся другие 40-88% украинцев, если в нашей стране так и не создан средний класс?

В мире есть несколько общепринятых стандартов определения бедности. Первый предлагает ООН. Это показатель в $5/день на одного человека. Если зарабатываешь меньше, это и есть бедность. Еще один используется Мировым банком и составляет около $1,9 по паритету покупательской способности. Кроме того, в разных странах применяются собственные индикаторы. Некоторые страны просто находят определенную цифру, для расчета которой берут потребительскую корзину из товаров и услуг. Именно к такой группе относимся и мы.

Сегодня в Украине прожиточный минимум составляет 1700 гривен в месяц. Основа расчета – таблица минимального набора продуктов питания, одежды, услуг и предметов быта, которая определена постановлением Кабмина.

Вообще, в определении украинского порога бедности заложена очень странная методология

Да, полный список, прописанный в этом постановлении, кому-то может показаться смешным. Но важно понимать, что очень часто человек, живущий на прожиточный минимум, не может себе позволить даже этого! Более того, все входящие в данный список товары приводятся по минимальной возможной стоимости, тогда как во всем мире для этого используют средние значения.

Вообще, в определении украинского порога бедности заложена очень странная методология. Из-за несложных манипуляция его можно как неоправданно раздуть перед очередными выборами, так и годами не поднимать, пока реальная покупательская способность денег падает в разы.

По статистике, в Украине 12% людей считают себя бедными. А тех, кто живут на более скромную сумму, чем прожиточной минимум, и того меньше – около 6-8%. Значит ли это, что в целом в нашей стране все хорошо с бедностью?

Не совсем. И основной вопрос как раз к методологии исследований. Если это опрос, который включает анкетирования и делает упор на самооценке статуса, вполне можно выйти на оптимистичные результаты. Телевизор, интернет и вообще популярная культура учат нас, что быть бедными – зазорно. А потому даже те люди, которым с трудом хватает на еду, будут рады отнести себя едва ли не к среднему классу. Так мы получаем сносную статистику, по которой 88% людей живут в плюс-минус достатке.

В рамках довольной широкого коридора можно определить, что сегодня в Украине от 20 до 30 процентов людей живут на пороге черты бедности или за ней

Методика фиксированной суммы, которую используют в ООН, дает совсем другие результаты. И говорит, что доходы 60% украинцев не превышают сумму в 5 долларов в день. Значит, они находятся за чертой бедности.

К сожалению, оба показателя имеют свои недочеты. Так, в случае с опросом, мы натыкаемся на попытки отрицания низкого материального и социального статуса среди респондентов. Тогда как статистика ООН берет в учет официальные доходы граждан, хотя около половины нашей экономики, а может и больше, составляет теневой сектор. А потому истину необходимо искать, как всегда, где-то посередине.

В рамках довольной широкого коридора можно определить, что сегодня в Украине от 20 до 30 процентов людей живут на пороге черты бедности или за ней. Из оставшегося числа 65-75% это, по меркам потребления в Западной Европе или США, рабочий класс. Около 4,5% является средним классом и, максимум, до 0,5% составляют богатые люди.

Конечно, такое распределение не является индикатором здоровой экономики. И побороть бедность совсем не легко, хотя об этом периодически и кричат политики. Как минимум, для этого нужно лет на 5-10 отказаться от экономического популизма. Например, долгие годы любая власть в Украине занимается поднятием уровня зарплат и пенсий административными методами. Было 1000 гривен в месяц, а стало 2000 гривен. Вроде, рост в несколько раз и все довольны. Но даже базовые знания в экономике дают понять несостоятельность таких шагов.

Есть замечательная фраза о том, что государство, которое инвестирует исключительно в рост минимальных соцстандартов, вкладывает деньги в бедность. Для борьбы с бедностью нельзя просто брать и искусственно увеличивать доходы людей в национальной валюте, включив для этого печатный станок. Так раскручивается маховик инфляции, который, в свою очередь, снова приводит к росту бедности. То, что нужно делать на самом деле – это повышать производительность труда, развивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, привлекать инвестиции в страну, обеспечивать отечественному бизнесу доступом к дешевым и быстрым ресурсам, продолжать либерализацию внешнеэкономической деятельности, доводить до ума пенсионную реформу и работать, не покладая рук, повышая продуктивность экономики. Только так можно нарастить реальные доходы населения и обеспечить фундамент для их дальнейшего увеличения.

Максим Праздников, экономический эксперт