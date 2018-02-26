Украинец впервые стал членом жюри старейшей в мире премии для ЛГБТ-фильмов (видео)
14:43, 26 февраля 2018Общество
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"Тедди" - это специальная награда Берлинского кинофестиваля для лучших лент о проблемах представителей ЛГБТ-сообщества.
Программного координатора киевского международного кинофестиваля "Молодость" Богдана Жука избрали в состав жюри премии Teddy Award в рамках Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале).
Жук на "Молодости" курировал программы фильмов на ЛГБТ-тематику "Солнечный зайчик".
"Тедди" - это специальная награда Берлинского кинофестиваля для лучших лент о проблемах представителей ЛГБТ-сообщества.
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