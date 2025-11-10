Союз Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего прошел испытание временем.

Уже более двадцати лет Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший остаются одной из самых стойких и гармоничных звездных пар. Она известна как легендарная Баффи, истребительница вампиров, а он - как голливудский красавчик из романтических комедий начала 2000-х.

УНИАН решил рассказать вам их историю любви - от первого знакомства до создания крепкой семьи. Без скандалов, громких драм и разводов - только настоящая дружба, взаимное уважение и общее чувство юмора, которое, по их словам, и держит их вместе.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший: история знакомства

Актеры познакомились в 1997 году во время съемок подросткового триллера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Интересно, что на экране они почти не взаимодействовали, но именно тогда между ними зародилась настоящая дружба.

"Мы долго были просто друзьями. Мы много раз ужинали вместе, но без романтического подтекста. Однажды общая знакомая не смогла прийти - и мы остались только вдвоем", - рассказывала актриса в интервью People.

После того ужина их связь стала другой. Фредди признался, что сразу перестал ходить на свидания с другими девушками и не искал других встреч. С того момента их стали видеть вместе чаще.

Интересно, что спустя много лет звезда "Баффи" рассказала подписчикам, что они с Фредди до сих пор ходят в этот ресторан на ужин.

Брак и дети Сары Мишель Геллар

В 2001 году пара объявила о помолвке, а уже в следующем году, в сентябре 2002-го, они поженились на частной церемонии в Мексике.

Через семь лет у пары родилась дочь Шарлотта Грейс, а в 2012-м - сын Роки Джеймс. Позже Сара писала в своем Instagram-акануте о рождении дочери так:

"И именно когда я думала, что невозможно любить другого человека так, как я люблю свою дочь, семь лет назад родился мой сын, и я поняла, что это не так. Роки, в день твоего рождения мое сердце, клянусь, стало втрое больше. Твой смех - единственное лекарство, которое мне когда-нибудь понадобится, а твой восторг жизнью - моя мотивация".

Звездные родители говорят, что не позволяют детям пользоваться социальными сетями, чтобы защитить их.

Секреты крепкого брака звезд

Фредди как-то признался журналистам, что они с любимой разные, "как день и ночь". Как ни странно, но именно это он считает залогом крепкого союза:

"Именно поэтому мы всегда были хорошей парой и имели хорошие отношения, потому что все, что мне не нравится, ей очень хорошо удается, а все, что ей не нравится, мне очень хорошо удается".

Что касается семейных правил, то в их доме нельзя пользоваться мобильными телефонами за столом. Это позволяет им концентрироваться на общении и контакте.

На "Шоу Кайла и Джеки О" Фредди рассказал, что ненавидит беспорядок и всегда стирает и убирает в их доме. "Моя мама была шеф-поваром, я научился готовить, а потом женился на человеке, который не умел готовить... Я повар в нашей семье. Сара шутит, что без меня она бы не выжила. Но мне это нравится - я люблю заботиться о ней и детях", - шутил актер.

В отличие от многих голливудских пар, Сара и Фредди всегда держали свою личную жизнь подальше от камер. Однако звездная актриса часто публично поздравляет мужа с праздниками, признаваясь, что не может представить лучшего человека, чтобы воспитывать дочь или обучать сына:

"Мы являемся лучшими друзьями друг для друга. Он - моя первая любовь".

Семья Сары Мишель Геллар сегодня

В 2012 году актеры вместе снялись в фильме "Скуби-Ду", где их экранная пара - Дафна и Фред - выглядела не менее гармонично, чем в реальной жизни. Но после этого супруги редко появлялись вместе на съемочной площадке, отдавая предпочтение семье и личным проектам.

Фредди пробовал себя как сценарист и даже выпустил кулинарную книгу "Back to the Kitchen". Сара стала соучредителем бренда Foodstirs - органических смесей для выпечки, а также продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Оба активно занимаются спортом, благотворительностью, воспитывают детей и стараются сохранять баланс между карьерой и личной жизнью. Они часто шутят друг о друге в соцсетях, публикуют совместные фото с детьми, но до сих пор избегают чрезмерного пафоса.

