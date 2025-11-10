Парень тоже посвятил себя футболу.

Американская модель Кристен Пазик показала, как сейчас выглядит их с украинским футболистом Андреем Шевченко сын Кристиан.

10 ноября Кристиану исполнилось 19 лет. Как известно, парень родился в Лондоне, он профессионально занимается футболом. Кристен опубликовала в своем Instagram-аккаунте две фотографии сына - детскую и недавнюю, показав, как он вырос.

"С Днем рождения, Кристиан. Мы любим тебя".

Напомним, в марте прошлого года сын Шевченко получил паспорт Украины, после чего его вызвали в юношескую сборную страны. Он дебютировал в матче против Северной Македонии. Кроме того, в июле 2025 года Кристиан Шевченко подписал профессиональный контракт с английским футбольным клубом "Уотфорд".

Видео дня

Как известно, Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились 14 июля 2004 года. У супругов четверо сыновей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

Вас также могут заинтересовать новости: