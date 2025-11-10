78-летняя жена Чарльза с юмором прокомментировала видео принцессы.

Королева Камилла имела "шуточную, но рискованную" реакцию на видеообращение Кейт Миддлтон, в котором принцесса рассказала о своей борьбе с раком.

Об этом говорится в новой книге королевского биографа Роберта Джобсона "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival", отрывки из которой опубликовало Daily Mail. Автор рассказал, что диагнозы короля Чарльза III и принцессы Уэльской стали "ударом в самое сердце монархии" и сильно повлияли на всю семью.

По словам Джобсона, Чарльз сейчас часто спит днем, а Уильям и Кейт стали более религиозными. Камилла же осталась "устойчивой опорой" для короля, взяв на себя больше официальных обязанностей. Хотя остроумие королевы и помогает Чарльзу, иногда ее юмор заходит на "сомнительную территорию".

Видео дня

По словам источника из окружения дворца, во время разговора с друзьями Камилла в шутку сравнила видео Кейт о завершении лечения с "рекламой шампуня". Шутка касалась слишком профессиональной постановки ролика, а не его содержания, поскольку выздоровлению Кэтрин она искренне радовалась.

Напомним, видео, в котором Кейт Миддлтон сообщила, что проходит профилактическую химиотерапию, было обнародовано 22 марта 2024 года. Позже супруги поделились новым роликом, где принцесса объявила о завершении лечения. В видео появились их дети - принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

По словам автора книги, король остается более сдержанным в разговорах о собственной болезни. Чарльз месяцами страдал от сильной боли до официального диагноза и получал морфин. После этого монарх изменил привычки и перестал пропускать приемы пищи. В частности он предпочитает простые блюда, например суп из шпината.

Вас также могут заинтересовать новости: