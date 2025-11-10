Звезда рассказала, что именно в этот период у нее начались панические атаки.

Известная украинская певица Lama рассказала о своих токсичных отношениях. Как оказалось, звезда 2000-х пережила насилие от своего экс-партнера.

В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, что одни из ее предыдущих отношений, которые длились четыре года, очень плохо на нее повлияли, полностью истощив нервную систему:

"У меня четыре года были отношения - такие очень больные. Они неправильные были. И там меня уже накрыло так конкретно, был невроз. Эти отношения как раз меня воспитали очень сильно - какой должен быть мужчина и как тебе вести себя. Четыре года прошло, и я сама от него ушла, потому что это уже настолько было неправильно".

Lama вспомнила, как бывший партнер поднимал на нее руку во время ссор. По ее словам, мужчина не умел сдержать свою агрессию. Однако, тогда певица боялась кому-то рассказать о домашнем насилии.

Видео дня

"Ну, это уже до драки доходило, какие-то ссоры были. У меня сдало здоровье, пошла тахикардия - я уже стала нетрудоспособна, потому что это были постоянные выяснения отношений перед концертом. Он мог целую ночь выговаривать и я это все слушала, что потом уже не выдерживала - бросала телефон в стену. Он был очень агрессивным. Это уже было явно неприемлемо, но я об этом вообще никому не говорила", - призналась Lama.

Как отметила артистка, эти отношения очень плохо повлияли на ее психическое здоровье. У нее начались панические атаки и нервные срывы, из-за которых она не могла продолжать свою музыкальную карьеру.

"Когда умер мой папа, я уже была никакая. У меня уже не было сил выступать. Тогда меня накрыло... Вот если бы здорова, все вроде бы нормально, но нервная система настолько сдала, пульс был очень высокий и оно истощает, что нет сил петь. Ты не умираешь, но там где-то паническая атака уже ловит и так далее. Тогда эти отношения и завершились, я очень долго отходила - годами. Я уже была с другим мужчиной, а мне все еще было трудно и моментами накрывало", - поделилась звезда.

Недавно о своих токсичных отношениях рассказала другая известная певица - Екатерина Бужинская, признавшись на какие поступки пошла под давлением первого мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: