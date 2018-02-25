Берлинале-2018: фильм о сексуальных проблемах 50-летней англичанки получил главную награду (видео)

07:33, 25 февраля 2018
Мир
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Об этом передает "Радио Свобода". Героиня этого фильма, 50-летняя англичанка Лора, не терпящая чужих прикосновений, пытается наладить свою сексуальную жизнь. Опыт с проституткой оказывается неудачным, и Лора решает обратиться к транссексуальному секс-терапевту... Критики высоко оценили эту картину. The Hollywood Reporter отметил ее интеллигентность, оригинальность, великолепную операторскую работу и монтаж.

Вторую награду, "Серебряного медведя", жюри присудило сатирической ленте "Лицо" польского режиссера Малгожаты Шумовской. Герой этой картины получает такие травмы при возведении гигантской статуи Иисуса, что ему требуется первая в Польше трансплантация лица.

Лучим режиссером назван Уэс Андерсон, снявший мультфильм "Остров собак".

На церемонии вручения наград немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку Кирилла Серебренникова, которому в Москве в очередной раз продлили срок домашнего ареста. Петри, снимавшая в фильме Серебренникова "Измена", прошла по красной дорожке с бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова. На ее футболке были надписи "Я вынужден оставаться дома" и freekirill.

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