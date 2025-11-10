Сегодня в Украине отмечается День бухгалтера.

Международный день бухгалтера отмечается во всем мире 10 ноября. В 2025 году дата выпадает на понедельник, поэтому, скорее всего, многие виновники торжества будут отмечать его среди коллег. Узнайте, как лучше всего поздравить в День бухгалтера 2025 мастера счетов и отчетов.

Когда День бухгалтера отмечают в Украине - история праздника

В нашей стране День бухгалтера отмечается 16 июля, и дата была выбрана неслучайно. Двадцать шесть лет назад, в 1999-м году, Верховная Рада приняла закон, который регулирует основные положения бухучета и финансовой отчетности в стране вообще.

Однако Международный день бухгалтера отмечают в другую дату - 10 ноября. Считается, что в 1494-м году Лука Пачоли (математик из Венеции) издал книгу, в которой, кроме законов геометрии, арифметики и пропорций, были описаны различные бухгалтерские термины и правила. Благодаря этой книге Лука Пачоли получил звание "отец бухгалтерии".

День бухгалтера в Украине - поздравления и открытки

В Международный день бухгалтера хотим поблагодарить вас за труд, усилия и терпение, за все то, что вы делаете для нашей компании. Желаем вам счастья, благополучия и достатка!

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились, зарплата росла быстрее, чем курс валют, а отчеты всегда принимали с первого раза!

***

В День бухгалтера желаю неиссякаемого финансового потока, понимания от начальства, бесконечного количества кофе и пирожных от коллег. Пусть баланс между работой и личной жизнью никогда не нарушается!

Сегодня День бухгалтера - поздравления будут от меня. Желаю, чтобы жизнь была такой же идеальной, как твои отчеты, а здоровье крепким, как твои нервы!

***

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю не допускать ошибок, а любые трудности расценивать как опыт. Пусть коллеги тебя ценят, начальство премирует, а премия растет в геометрической прогрессии!

С днем бухгалтера! Пускай клиенты и коллеги дарят только улыбки, а жизнь - щедрые дивиденды в виде любви, счастья и денег!

***

Поздравляем с Днем бухгалтера! Спасибо Вам за внимательность к деталям, точность и высокий уровень ответственности! Вы настоящий профессионал!

