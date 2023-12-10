Глобальное потепление неумолимо приближается, но этот процесс еще можно замедлить.

2023 год станет самым теплым годом, когда-либо зафиксированным людьми, и, вероятно, самым теплым за последние 125 тысяч лет. Были побиты многочисленные температурные рекорды, а средняя глобальная температура за некоторые периоды значительно превысила 1,5°C.

Издание Science alert пишет, что убыль антарктического морского льда ускоряется пугающими темпами, как и многие другие показатели быстрого изменения климата. В новом докладе "Глобальные переломные моменты" изложены научные данные о "негативных" переломных точках на Земле, которые могут нанести вред природе и людям, а также о потенциальных "позитивных" переломных точках в обществе.

Критические угрозы в природе

Изучив данные о прошлых и текущих изменениях и учтя прогнозы компьютерных моделей, ученые определили более 25 критических моментов на Земле.

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Шесть из них находятся в ледяных частях планеты ("криосфера"), включая разрушение массивных ледяных щитов в Гренландии и различных частях Антарктиды, а также локальные переломные моменты в ледниках и таяние вечной мерзлоты.

Шестнадцать относятся к "биосфере", включая массовую гибель деревьев в некоторых районах Амазонки и северных бореальных лесов, деградацию саванн и засушливых земель, перегрузку озер питательными веществами, массовую гибель коралловых рифов, отмирание многих мангровых зарослей и лугов морской трав.

Кроме того, определены четыре потенциальные переломные точки в циркуляции океанов и атмосферы, включая коллапс глубоководного океанического смешивания в Северной Атлантике и в Южном океане вокруг Антарктиды, а также нарушение западноафриканского муссона.

Деятельность человека уже подталкивает некоторые из них к критическим точкам. Точные пороги не определены, но при сегодняшнем глобальном потеплении на 1,2 °C уже становится вероятной повсеместная гибель коралловых рифов в теплых водах, в то время как возможны переломные моменты еще в четырех жизненно важных климатических системах. Это разрушение ледяного щита Гренландии и Западной Антарктики, коллапс североатлантической циркуляции и широкомасштабное локальное таяние вечной мерзлоты.

При температуре выше 1,5 °C некоторые из этих систем становятся вероятно уязвимыми, а другие системы, такие как мангровые заросли, луга морской травы и части бореального леса, становятся уязвимыми. Кроме того, некоторые системы могут снижать пороги потепления под воздействием других факторов, например, вырубки лесов в Амазонии.

Деградация общества

Существует также возможность негативного переломного момента в человеческих обществах, который приведет к дальнейшей финансовой нестабильности, перемещению населения, конфликтам или поляризации. Это затруднит усилия по ограничению дальнейших переломных точек системы Земли и даже может привести к переходу к социальной системе, характеризующейся большим авторитаризмом, враждебностью и отчуждением, что может полностью сорвать переход к устойчивому развитию.

Еще один риск заключается в том, что большинство систем Земли взаимодействуют так, что дестабилизируют друг друга.

Изменение климата является ключевым фактором, вызывающим большинство кризисных моментов, и риск их возникновения можно снизить, срочно сократив выбросы парниковых газов до нуля.

Чтобы предотвратить критически моменты в биосфере, необходимо быстро сократить потерю среды обитания и загрязнение окружающей среды, поддерживая при этом восстановление экологии и обеспечение устойчивых средств к существованию.

Ранее УНИАН писал, что однажды Солнце станет причиной гибели Земли. В то же время люди могут легко довести себя до вымирания уже в ближайшие несколько столетий, если нынешние темпы антропогенного изменения климата не будут снижены.

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