Там отметили, что засуха становится тихим убийцей по мере ухудшения изменения климата.

Засуха начинает проявляться как беспрецедентная чрезвычайная ситуация планетарного масштаба.

В новом докладе ООН содержится предупреждение о том, что засуха становится тихим убийцей по мере ухудшения изменения климата, пишет Newsweek. В отчете говорится, что изменение климата уносит все больше жизней, причиняет экономические потери и серьезно влияет на некоторые сферы общества, чем когда-либо прежде.

"В отличие от других бедствий, засухи происходят незаметно...", - говорится в обзоре ООН. Там обратили внимание на то, что частота и серьезность засух увеличиваются, уровень водохранилищ истощается, а урожайность сельскохозяйственных культур снижается. В ООН отметили, что из-за этого теряется биологическое разнообразие и распространяется голод.

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В отчете представлены данные, показывающие, насколько серьезно засуха влияет на некоторые регионы Земли. В докладе отмечается, что около 5% территории США страдают от сильной или чрезвычайной засухи. Пострадали не только США: в докладе предупреждается, что страдают страны по всему миру, что делает это беспрецедентной угрозой по мере усугубления изменения климата.

Ожидается, что около 170 млн человек пострадают от сильной засухи, если глобальная температура продолжит повышаться. Это на 50 млн больше, чем ожидалось.

Засуха также вызывает голод в Восточной Африке, которая уже много лет страдает от засухи. По оценкам, 23 млн человек, живущих на Африканском Роге, "испытывают острую нехватку продовольствия".

В ООН также указали, что изменение климата делает погодные условия менее предсказуемыми, а это означает, что в целом осадков выпадает меньше.

Глобальное потепление

Ученые уже давно говорят, что глобальное потепление негативно скажется на Земле. Еще в начале лета они предупредили, что в большинстве стран будет наблюдаться адская жара. И действительно - по итогам лета синоптики зафиксировали много температурных рекордов.

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