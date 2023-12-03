Скорее всего, люди погибнут задолго до гибели нашей планеты.

Однажды Солнце станет причиной гибели Земли. По мере старения центральной звезды Солнечной системы ее жизненный цикл в конце концов поглотит наш голубой мир.

Ожидаемое время смерти планеты - через несколько миллиардов лет, но жизнь на Земле исчезнет гораздо раньше. Земля станет непригодной для жизни большинства организмов примерно через 1,3 миллиарда лет в результате естественной эволюции Солнца, рассказали эксперты Live Science.

Люди могут легко довести себя до вымирания уже в ближайшие несколько столетий, если нынешние темпы антропогенного изменения климата не будут снижены.

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"У Земли есть, вероятно, 4,5 миллиарда лет, прежде чем Солнце станет большим красным гигантом, а затем поглотит Землю", - рассказал Live Science Рави Коппарапу, ученый-планетолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

По данным Европейского космического агентства, красный гигант формируется на последних стадиях звездной эволюции, когда у звезды заканчивается водород для ядерного синтеза и она начинает умирать

Как только ядерный синтез прекратится, гравитация возьмет верх. Гелиевое ядро начнет сжиматься под действием гравитации, что приведет к повышению температуры. Этот всплеск тепла приведет к резкому расширению внешнего плазменного слоя Солнца.

Но Земля, скорее всего, не протянет эти 4,5 миллиарда лет, и это точно будет не та Земля, какой мы ее знаем.

"Не нужно ждать, пока внешние слои Солнца достигнут Земли. Планета испытает экстремальное тепло задолго до того, как Солнце завершит свой переход к красному гиганту. В процессе умирания Солнца температура будет повышаться, "океаны будут испаряться, затем атмосфера в конце концов исчезнет, и тогда приливные силы солнечного притяжения разрушат Землю", - объяснил ученый.

Примерно через 1,3 миллиарда лет "люди не смогут физиологически выжить в природе, на Земле" из-за устойчивых жарких и влажных условий. По словам Коппарапу, примерно через 2 миллиарда лет океаны могут испариться, когда уровень яркости Солнца будет почти на 20 % больше, чем сейчас.

Некоторые виды жизни могут дожить до этого времени - например, "экстремофилы", которые живут вблизи гидротермальных источников на дне океана, - но не люди, говорит Коппарапу.

По словам Родольфо Гарсия, доктора по астрономии и астробиологии из Вашингтонского университета, для человека опасна температура выше всего в 6 градусов по Фаренгейту (3,3 градуса по Цельсию).

Опасные температуры влажного термометра - сочетание температуры, влажности, скорости ветра, угла наклона солнца и облачности, - при которых человек уже не может охлаждаться за счет потоотделения, гораздо более неминуемы, до них остается всего несколько градусов, сказал Коппарапу.

Поначалу порог температуры влажного термометра для человека составлял 95F (35C), но новые исследования показывают, что температура влажного термометра даже ниже 86F (30C) может быть смертельно опасной.

В некоторых местах на Земле температура влажного термометра уже неоднократно превышала 90F (32C), а климатические модели предсказывают, что к концу века температура 95F (35C) станет обычным явлением в таких регионах, как Ближний Восток. При такой температуре животные, которые потеют, по сути, варятся на жаре, говорит Коппарапу. По сути, наши собственные парниковые газы будут угрожать жизни и обществу на Земле задолго до того, как Солнце умрет.

"Если мы говорим о человеческой жизни, то следующие сто лет будут интересными", - сказал Коппарапу.

Ранее УНИАН писал, что астрономы обнаружили гигантскую планету на орбите белого карлика. Это первое прямое доказательство того, что планеты могут пережить катастрофический процесс, в результате которого образуется белый карлик. Таким образом есть вероятность, что смерть Солнца не уничтожит Землю.

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