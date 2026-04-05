Загадочный ровесник динозавров дожил до наших дней: ученые поняли, как это произошло

Сегодня моря и океаны населяют существа, которые за последние 100 миллионов лет практически не изменились.

Кальмары и каракатицы – одни из самых загадочных с точки зрения эволюции существ. Они мало похожи на других обитателей океана и, по сути, представляют собой довольно архаичную ветвь эволюции, сохранившуюся до наших дней. Как пишет научный вестник Science Daily, долгое время ученые могли только догадываться, как эти древние существа смогли пройти все круги эволюционного ада без значительных изменений. Но теперь ответ, похоже, найден.

Как отмечается в публикации, главной проблемой при изучении этих морских существ были сложные геномы и ограниченное количество ископаемых останков. Однако ученые из Окинавского института науки и технологий (Япония) проанализировали новые геномные данные и смогли воссоздать эволюционную историю кальмаров.

Ученые установили, что предки этих головоногих возникли более 100 миллионов лет назад в глубоководной среде. Именно это, по мнению ученых, помогло кальмарам пережить массовое вымирание в конце мелового периода, когда исчезли динозавры и около трех четвертей всех видов на планете.

Как объясняют авторы исследования, поверхностные воды тогда были непригодны для жизни, зато в глубинах океана сохранялись небольшие участки, богатые кислородом, где эти существа могли выжить.

Исследование также показало, что эволюция кальмаров и каракатиц долгое время почти не менялась. Однако после восстановления экосистем произошел резкий рост разнообразия, когда они начали осваивать мелководные среды.

Отдельную роль в работе сыграло секвенирование геномов редких видов, в частности так называемого "кальмара с рогом барана", который долгое время вводил ученых в заблуждение из-за необычного строения внутренней раковины.

Как подчеркивают авторы, полученные результаты открывают путь к дальнейшим исследованиям уникальных свойств этих животных – от способности менять окраску до сложной нервной системы. Считается, что новые геномные данные помогут лучше понять молекулярные механизмы, лежащие в основе этих особенностей.

Как писал УНИАН, в Коралловом море (Тихий океан) на глубине 2–3 тысяч метров ученые обнаружили более 110 новых видов глубоководных существ, и их общее количество может превысить 200. Исследование, проведенное судном "Investigator", показало значительное биоразнообразие малоизученных океанических экосистем, в частности новые виды акул, скатов, морских звезд и других организмов.

Вас также могут заинтересовать новости: