Ученые раскрыли тайну загадочных колец в пустыне Сахара благодаря снимкам NASA

Благодаря снимкам NASA ученые раскрыли истинное происхождение горы Аркану, колоссального массива в пустыне Сахара, состоящего из концентрических скальных колец. Как пишет indiandefencereview, это геологическое чудо долгое время ставило исследователей в тупик, первоначально считаясь результатом древнего удара астероида. Однако новые исследования показывают, что массив гораздо сложнее по своей структуре и причина его образования находится глубоко под поверхностью Земли.

Уникальное образование

Горный массив Аркану расположен в отдаленном пустынном регионе Ливии. Структура простирается на впечатляющие 15 миль (25 километров), с отчетливыми слоями магматического базальта и гранита, образующими серию перекрывающихся колец.

Первоначально ученые предполагали, что эти скальные кольца являются результатом удара крупного астероида, но недавние исследования опровергли эту теорию. По словам исследователей из Earth Observatory, многократные интрузии вулканической магмы, которые формировали ландшафт на протяжении сотен миллионов лет, образовали серию перекрывающихся колец, центры которых примерно ориентированы на юго-запад.

Эти события, связанные с подъемом магмы к поверхности, создали уникальное геологическое образование, которое мы видим сегодня.

Древние произведения искусства горы Аркану

В дополнение к своей потрясающей геологии, гора Аркану также хранит сокровищницу древних произведений искусства, позволяющих заглянуть в прошлое Сахары. Петроглифы на стенах массива изображают животных, таких как коровы, жирафы и человеческие фигуры. Эти изображения, обнаруженные в 2003 году, свидетельствуют о том, что массив был важным местом человеческой деятельности на протяжении тысячелетий.

Загадочное образование "Шляпа"

Одним из самых захватывающих аспектов горы Аркану является огромная "шляпа", покоящаяся на вершине массива. Эта необычная структура, состоящая из слоистых песчаника, известняка и кварца, создает разительный контраст с окружающими скальными кольцами. Исследователи отмечают, что это образование является уникальной геологической особенностью, которая дополняет сложную структуру массива. Оно образовано слоями осадочных пород, выдержавшими испытание временем, предоставляя редкую возможность заглянуть в тектоническую историю Земли. По данным команды Earth Observatory, взаимодействие магматических и осадочных пород в этом регионе свидетельствует о динамических силах, которые формировали ландшафт Сахары на протяжении миллионов лет.

