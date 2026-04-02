Ученые раскрыли новые детали о 4000-километровой стене в Гоби: как она работала

Огромная стена, протянувшаяся через пустыню Гоби в Монголии, меняет представления археологов о том, что они знали. Об этом пишет Daily Galaxy.

Гобийская стена была построена не только для того, чтобы не пускать людей. Новые исследования показывают, что она также использовалась для контроля передвижения, ресурсов и территории во времена династии Си-Ся.

Отмечается, что стена является частью более широкой средневековой системы стен, которая простирается примерно на 4000 километров через северный Китай, Монголию и часть Сибири. Несмотря на свои размеры, некоторые участки были практически не изучены, особенно тот, что находится в пустыне Гоби.

Этот участок до недавнего времени оставался в значительной степени без внимания. Его команда сосредоточилась на участке протяженностью 321 км, чтобы выяснить, когда она была построена, кто ее построил и для чего она фактически использовалась.

Построенная во времена перемен

Исследователи обнаружили, что барьер был построен и использовался в основном во времена династии Си-Ся, правившей тунгутами. Это был период, отмеченный крупными геополитическими сдвигами и расширением пограничных систем.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Land, другие части той же системы стен уже были отнесены к X-XIII векам. Гобийская стена теперь явно вписывается в этот же временной промежуток. Наличие гарнизонов вдоль её структуры также предполагает, что она была частью более крупной, организованной системы.

"Это представляет собой один из самых обширных, но загадочных архитектурных объектов в Восточной Азии", - сообщают профессор Еврейского университета Гидеон Шелах-Лави и его коллеги.

Одной из наиболее интересных частей исследования является её функция. Регион существовал не только для обороны. Как говорит профессор Шелах-Лави:

"Гобийская стена была не просто барьером, это был динамичный механизм управления передвижением, торговлей и территориальным контролем в сложных условиях".

Команда заявила, что она помогала контролировать передвижение по региону и отслеживать ключевые ресурсы, такие как вода и древесина. Она была построена в основном из утрамбованной земли с использованием местного камня и дерева. Её путь также не был случайным. Форты строились вблизи источников воды и вдоль естественных маршрутов, таких как горные перевалы, что облегчало наблюдение за передвижением и контроль доступа.

Использовались очень долгое время

Отмечается, что хотя период Си Ся был основным этапом, это место не перестало использоваться после него. Согласно находкам, есть признаки человеческой деятельности со II века до н.э. по XIX век н.э.

Артефакты, обнаруженные на этом месте, показывают, что люди возвращались в этот район на протяжении веков. Это многое говорит о том, насколько важным оставался этот маршрут на протяжении времени.

Как объяснила команда исследователей, это показывает, что границы в то время не были фиксированными, а существовала "динамичная административная инфраструктура", используемая для управления землей, людьми и ресурсами.

