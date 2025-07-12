Исследование выявило свидетельства двух отдельных миграций собак в Гренландию.

Многовековой анализ ДНК подтвердил, что гренландская ездовая собака киммит является древнейшей из известных одомашненных пород собак. Об этом пишет The Independent.

Важно, что это открытие проливает свет на их тесную связь с коренным народом региона - инуитами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, также открывают новые возможности для изучения истории миграции инуитов и их адаптации к Арктике.

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Исследователи, в том числе из Университета Илисиматусарфик в Нууке, изучили геномы более 90 собак по всей Гренландии за последние 800 лет, собрав данные как о древних, так и о современных собаках. Затем они сравнили полученные геномные данные с данными более 1900 опубликованных геномов собак.

Интересно, что ученые обнаружили, что порода киммит образует отдельную кладу с другими древними арктическими собаками, в частности, с аляскинской собакой возрастом 3700 лет. Ездовые собаки играют важную роль в жизни Арктики уже более 9500 лет. Исследователи обнаружили, что в то время как многие арктические породы собак были вытеснены, смешаны с другими породами или стали домашними, гренландский киммит уникальным образом сохранил свою традиционную роль рабочей ездовой собаки.

Ученые узнали, что современная генетическая дифференциация среди региональных собак Гренландии отражает культурные и языковые различия коренных народов острова. Кроме того, несмотря на европейскую колонизацию Гренландии, у современных киммитов практически нет европейского происхождения.

Важно, что это может быть связано с общей изоляцией собак в Гренландии и более современными мерами по сохранению популяции. Последние результаты могут стать ключевым руководством для сохранения этой древней породы в условиях угроз, связанных с быстрыми культурными и климатическими изменениями. Исследователи пишут:

"Эти данные о киммитах дают базовые данные об уровнях инбридинга и интрогрессии, которые могут послужить основой для обоснованного управления, направленного на сохранение этих замечательных собак. Подобные исследования демонстрируют актуальность палеогеномного анализа для современных дискуссий и решений, связанных с сохранением и сохранением культурно значимых видов".

Исследователи обнаружили, что генетическая преемственность культовой породы, несмотря на тысячи лет и большие географические расстояния, подтверждает теорию быстрой миграции инуитов через североамериканскую Арктику. Исследование выявило свидетельства двух отдельных миграций собак в Гренландию, а также данные, указывающие на более раннее, чем ожидалось, прибытие людей в этот регион.

Интересно, что ученые надеются, что эти результаты также могут привести к новым способам изучения влияния человека на эволюцию домашних животных.

"Результаты этого исследования закладывают основу для будущих исследований с использованием временных рядов геномов региональных популяций для изучения локальной эволюции животных под влиянием человека и окружающей среды", - отметили они.

Новости о породах собак

Часто можно услышать фразу, что собаки - это лучшие друзья человека. Фактически, это так и есть, ведь эти животные становятся прекрасными спутниками на всю жизнь. Двое экспертов по домашним животным назвали породы собак для людей, которые чувствуют себя одинокими и хотят иметь лучшего друга.

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