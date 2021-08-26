ДНК изученных останков не совпадает с уже опубликованными данными древних людей.

Ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с австралийскими, немецкими, индонезийскими, малайскими и южно-корейскими исследователями открыли останки женщины ранее неизвестной популяции охотников-собирателей.

Статья об этом размещена в научном журнале Nature, пишет N+1.

Женщина умерла в возрасте 17-18 лет около 7,3 - 7,2 тысячи лет назад на Южном Сулавеси. Ее останки нашли в 2015 году закопанными в пещере Паннинге на глубине около 190 сантиметров.

Ученые сопоставили ДНК из костного порошка умершей с ранее опубликованными данными древних людей Восточной Евразии, а также ныне живущего населения Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании. Выяснилось, что ДНК женщины с Сулавеси не совпадает ни с современными, ни с древними людьми. При этом ее последовательность находится между австралийскими аборигенами и онге - одним из коренных андаманских народов.

Читайте такжеВ Помпеях нашли гробницу с наполовину мумифицированным телом (фото, видео)Исследователи пришли к выводу, что геном женщины из Паннинге принадлежит к ранее неописанной популяции. Вероятно, ее предки отделились от родственных линий, связанных с онге и культурой Хао-Бинь, когда разделились группы папуасов и австралийских аборигенов.

Ученые предполагают, что эта женщина могла происходить из местной популяции охотников-собирателей, существовавшей на Сулавеси не менее 50 тысяч лет назад. Заселение Индонезии, Австралии и Океании все еще остается в науке не до конца изученной темой.

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Автор: Катерина Комолова