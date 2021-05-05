Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, останки принадлежали двум взрослым мужчинам

В Национальном музее Дании обнаружили человеческие останки из знаменитого кургана Бьеррингхея, относящегося к эпохе викингов.

Об этом сообщает N+1.

Как сообщается, найденные еще в 1868 году кости с остатками тканей более ста лет считались утраченными. Вероятно, из-за ошибки работников музея долгое время эти находки хранились в неправильно подписанной коробке.

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Общая сохранность костей оказалась плохой, ни одна из них полностью не уцелела. Выделить ДНК из такого материала оказалось невозможным. Однако ученые пришли к выводу, что, скорее всего, останки принадлежали двум взрослым мужчинам.

Отмечается, что в 1868 году при раскопках кургана Бьеррингхея в деревне Маммен в Ютландии археологи обнаружили одно из самых знаменитых датских захоронений эпохи викингов. Это богатое погребение известно своими многочисленными и хорошо сохранившимися вещами из шелка, золота и серебра. Особенную известность получил железный топор, инкрустированный серебром. Однако человеческие останки из кургана пропали из коллекции Национального музея Дании более ста лет назад.

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Автор: Екатерина Лиманская