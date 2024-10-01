Диаметр астероида составляет около 10 метров.

В воскресенье, 29 сентября, Земля на два месяца обзавелась новым "мини-спутником", однако наблюдать за ним можно только с помощью профессионального телескопа.

Как пишет LiveScience, диаметр астероида 2024 PT5 оценивается в 10 метров, что примерно равно длине школьного автобуса. Захваченный гравитацией Земли во время необычно близкого сближения, этот "мини-спутник", согласно прогнозам, будет вращаться вокруг нашей планеты всего 57 дней. 25 ноября астероид освободится от влияния Земли и вернется на свою обычную орбиту вокруг Солнца, говорится в журнале Research Notes of the AAS.

Издание отмечает, что 2024 PT5 будет практически невидимым спутником. Будучи по меньшей мере в 300 000 раз меньше нашей постоянной Луны, он слишком мал, чтобы быть видимым невооруженным глазом, и даже для обычных любительских телескопов и биноклей.

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Это означает, что единственный способ увидеть новую луну Земли - дождаться, пока исследователи из профессиональных обсерваторий опубликуют ее изображения.

Согласно новому исследованию, 2024 PT5, вероятно, произошел из пояса астероидов Арджуна, который находится в непосредственной близости от орбиты Земли. Учитывая его близость к нашей планете, ожидается, что этот астероид совершит еще один близкий пролет Земли в январе 2025 года, а затем еще один в 2055 году.

Это не первый мини-спутник Земли. Первым таким спутником, за которым наблюдали люди, был астероид 2006 RH120 шириной около 6 м, который находился на орбите Земли в течение 18 месяцев с 2006 по 2007 год. Вскоре после этого космический камень 2020 CD3 провел три года на орбите планеты, а затем сошел с нее в 2020 году.

Ранее ученые в новом исследовании предположили, что Луна была захвачена во время близкого столкновения между нашей молодой планетой и двойной системой - Луной и другим скалистым объектом, а не была образована из обломков молодой Земли.

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