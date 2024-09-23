Ученые выяснили, что в конце сентября возле Земли окажется еще один сосед.

Исследователи Карлос де ла Фуэнте Маркос и Рауль де ла Фуэнте Маркос опубликовали исследование, в котором указано, что Земля может регулярно захватывать астероиды из популяции околоземных объектов (NEO) и вытягивать их на свою орбиту, превращая их в мини-луны. УНИАН расскажет, что это значит для землян.

Почему будет две луны - как появился еще один спутник Земли

О том, что у Земли будет две луны, стало известно из материалов исследования астрономов. Они подсчитали, что обнаруженное небесное тело - это астероид 2024 PT5, который будет вращаться вокруг Земли с 25 сентября по 25 ноября. Ученые окрестили находку новой "мини-луной" и сказали, что такое событие может повториться в 2055 году.

В Time пишут, что NASA обнаружили этот астероид еще 7 августа, ученые предполагают, что он произошел из пояса астероидов Арджуна, куда он, вероятно, вернется, как только покинет орбиту Земли. Также ученые заявили, что 2024 PT5, возможно, является частью выброса при ударе о Луну, а это означает, что спутник Земли мог возникнуть как часть изначальной Луны. Тем не менее, чтобы соответствовать требованиям, астероид должен совершить полный оборот вокруг Земли хотя бы один раз, а 2024 PT5 будет совершать подковообразную орбиту, поэтому технически ученые не могут назвать объект полноценной луной, но не сомневаются в том, что это действительно естественное космическое тело.

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По данным New York Times, приближаясь к Земле, астероиды, как правило, делают одно из двух: в большинстве случаев они промахиваются . Иногда они попадают, оставляя яркую полосу в небе нашей планеты или ужасную новую рану в ее коре. Но очень редко астероид захватывается гравитацией Земли и кружится вокруг планеты, становясь, по сути, луной - пусть и эфемерной.

Две луны на небе 2024 - ценность и значение

Астрономы подсчитали, что 2024 PT5 сделает петлю вокруг планеты, прежде чем вырвется из гравитационной привязки и улетит в космос. Мини-луна размером всего около 10 метров будет крайне трудно увидеть с Земли без профессионального телескопа, поэтому лицезреть такое событие у обычных людей не получится.

Интересно, что многие из таких объектов, как 2024 PT5, содержат драгоценные металлы, которые когда-нибудь компании надеются извлечь с помощью космических кораблей. Важно и то, что такие астероиды, несмотря на свой малый размер, могут серьезно навредить планете, если попадут в населенную людьми местность, поэтому ученые тщательно отслеживают движение небесных тел в космосе и предупреждают о любых потенциально интересных явлениях.

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