Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках.

В Пекине провели полумарафон с участием человекоподобных роботов и людей. Всего в забеге принимали участие два десятка роботов.

Робот-победитель по имени Tiangong Ultra пробежал 21 км за 2 часа 40 минут. Он был более чем вдвое медленнее, чем человек-победитель (1 час 2 минуты). Другие роботы оказались еще менее успешными, пишет Reuters.

Отмечается, что роботы уже принимали участие в марафонах, но это впервые, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Примечательно, что на маршруте были подъемы, повороты и неровные участки.

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Некоторые роботы смогли добраться до финиша, а у некоторых возникли трудности с самого старта. В частности, один робот упал на стартовой линии и полежал немного, а потом встал и побежал дальше. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение и сбил своего человека-оператора.

Все роботы, выпущенные китайскими компаниями, были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие - ростом до 180 см.

Одна из компаний даже хвасталась, что ее произведение выглядит почти как реальная женщина и умеет подмигивать и улыбаться.

Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках, а еще один носил красную повязку с надписью "Обречен на победу" на китайском языке.

Компании тестировали роботов несколько недель, а на соревнование механические бегуны прибыли вместе со своими человекотренерами. Издание отметило, что учитывая необходимость в инженерных и навигационных командах, забег напоминал автогонку.

Что известно о роботе-победителе