У многих были травмы на костях, нанесенные таким оружием, как копья, кинжалы и мечи.

Останки около 150 римских солдат были обнаружены под футбольным полем в австрийской столице Вене, что указывает на то, что в первом или втором веке нашей эры там произошла ожесточенная битва с германскими воинами.

Как пишет Live Science, рабочие обнаружили останки в братской могиле под спортивной площадкой в ​​южном районе города Зиммеринг во время реконструкции. Останки были тщательно изучены, и о находке было объявлено городскими властями.

Согласно заявлению, в братской могиле были исключительно мужчины, некоторые из которых были похоронены в отличительных доспехах и оружии, которые указывали на то, что они были римскими солдатами. У многих были травмы на костях, нанесенные таким оружием, как копья, кинжалы и мечи, что указывало на то, что их смерть была вызвана боем.

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Интересно, что открытие предполагает, что солдаты были убиты во время боя с германскими воинами вдоль северной границы Римской империи, которая была известна как Германский лимес. Место массового захоронения находится всего в нескольких километрах от Виндобоны, которая сейчас находится в центре Вены и которая была крупным римским военным фортом до германских вторжений в пятом веке.

Археологи заявили, что открытие массового захоронения особенно важно, поскольку римляне часто кремировали своих умерших, и поэтому римские захоронения с трупоположением того времени встречаются редко. Кристина Адлер-Вёльфль, глава археологического отдела города, заявила:

"В Римской империи существовали строгие ритуалы погребения и точные правила, которые необходимо было соблюдать даже после смерти. Поскольку кремации были обычным явлением в европейских частях Римской империи в то время, около 100 г. н. э., захоронения тел являются абсолютным исключением".

Исследования показали, что в массовом захоронении были исключительно мужчины, средний рост которых составлял около 1,7 метров - на несколько сантиметров выше, чем у среднего римского легионера, но германские воины были примерно такого же роста. Отмечается, что они были похоронены в неузнаваемом порядке или физической ориентации и, согласно анализу их костей и зубов, в целом были в хорошем здравии до своей насильственной смерти.

"Повреждения костей явно вызваны боевыми действиями. По расположению скелетов и тому, что это исключительно мужские останки, можно исключить, что место находки связано с военным госпиталем или чем-то подобным, или что причиной смерти стала эпидемия", - сказала Микаэла Биндер, биоархеолог из археологической фирмы Novetus, с которой город заключил контракт на исследование находки.

Интересно, что тысячи римских солдат были размещены в форте Виндобона в период его расцвета в третьем веке н. э., а в близлежащем поселении проживало около 20 000 человек. Сохранилось несколько письменных свидетельств о сражениях римских солдат с германскими воинами вдоль границы, но массовое захоронение является первым физическим доказательством боевых действий в это время и в этом месте.

Городские власти заявили, что массовое захоронение могло быть вызвано крупным сражением в этом районе, которое затем было использовано римлянами как повод для расширения обороны форта и гарнизона солдат.

Археологи все еще анализируют останки из массового захоронения и многочисленные артефакты, найденные там: кинжал, части доспехов и гвозди от обуви. Исследователи надеются, что анализ древней ДНК и изотопный анализ костей позволят больше узнать о происхождении и условиях жизни похороненных там солдат.

Новости археологии

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