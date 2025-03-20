Экс-депутат обещал представителю СМИ встретиться отдельно для интервью, но этого общения так и не произошло.

Неделю назад журналисты "Украинской правды" нашли экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, который является подозреваемым по делу о создании и управлении преступной организацией с целью завладения земельными участками в Киеве, в Вене. Общение журналиста Михаила Ткача с Комарницким опубликовало сегодня издание.

Во время разговора экс-депутат отверг обвинения в коррупции, назвав их "фейковыми новостями" и "ерундой". Комарницкий обещал встретиться позже для интервью, но этого общения так и не состоялось.

Как говорится в материалах УП, несмотря на заверения, Комарницкий почти через неделю отказался встречаться со съемочной группой издания. Вместо этого ограничился лишь письменными ответами на вопросы, которые прислал через 4 дня.

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"В своих ответах Комарницкий отметил политическое преследование, обвинил правоохранительные органы в ангажированности и подчеркнул, что его деятельность как адвоката и политического советника ограничивается консультациями и правовой поддержкой клиентов", - отмечает издание.

По информации источников УП в правоохранительных органах, сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем в Киевской области, а 16 февраля оказался в Румынии, официально не пересекая ни украинскую, ни румынскую границы. Также, по данным собеседников издания среди правоохранителей сейчас проверяется версия о причастности к побегу Комарницкого за границу пограничников, представителей разведки и правоохранительных органов.

Дело Комарницкого - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у экс-депутата Киевсовета времен мэра Черновецкого, бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Комарницкий был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. "Новым смотрящим за столицей" его начали называть осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Впоследствии правоохранители раскрыли детали громкого дела "смотрящего" за Киевом. За 2023-2024 годы группа незаконно завладела земельными участками на сумму 11 млн гривен. Отмечалось, что за преступной схемой стоит целая организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета. Ее члены использовали так называемую "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало. Это позволяло получать первоочередное право собственности на землю под этими сооружениями-призраками.

10 февраля стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли.

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