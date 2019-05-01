Появилось видео испытаний ядерной ракеты в США

ВВС США заверили, что испытание ракеты не является ответом или реакцией на какое-либо событие в мире.

США провели успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом говорится на сайте Командования глобальных ударов ВВС страны 1 мая.

Пуск ракеты без боеголовки был осуществлен в среду, 1 мая, с базы Ванденберг (Калифорния). Minuteman III пролетела около 6,7 тысячи километров в сторону Маршалловых островов в Тихом океане.

В сообщении отмечается, что испытание не является ответом или реакцией на какое-либо событие в мире.

"Тест продемонстрировал, что у США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз 21 века потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году США трижды проводили испытательные пуски Minuteman III.

Minuteman III стояла на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Первые испытания ракеты начались в далеком 1968 году.

Семейство трехступенчатых баллистических ракет изначально создавалось для ядерного сдерживания во время холодной войны. В 2008 году сообщалось, что у США всего 450 подобных и их намерены использовать до 2020 года.

Напомним, США намерены построить сотни ядерных ракет в 2020-х годах. Американские военные хотят обновить свой устаревший арсенал межконтинентальных ракет, построенных еще в 70-х годах.