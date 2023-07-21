Ледяные щиты Гренландии могут быть не такими стабильными, как считалось ранее. Исследователи выяснили, как ландшафт региона может реагировать на изменение климата.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что Гренландия могла быть зеленой и свободной ото льда еще 416 тысяч лет назад.

Исследование вызвало опасения, что ледяные щиты Гренландии могут быть не такими стабильными, как считалось ранее, и дает информацию о том, как ландшафт региона может реагировать на изменение климата. Об этом пишет Sky News.

Ученые проанализировали отложения, извлеченные из ледяного керна, собранного в этом регионе, и обнаружили следы листьев и мха того периода.

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Это указывает на то, что большая часть льда Гренландии растаяла, когда Земля умеренно нагрелась в период между 424 и 374 тысячами лет назад, в результате чего глобальный уровень моря поднялся на 1,8 - 6 метров.

Данное исследование противоречит широко распространенному мнению о том, что большая часть ледяного щита Гренландии существует уже как минимум миллион лет, если не дольше.

"Это действительно первое неопровержимое доказательство того, что большая часть ледяного щита Гренландии исчезла, когда стало тепло", - сказал Пол Бирман, геолог и профессор Университета Вермонта в США.

Ледяные керны - это цилиндры из просверленного льда из ледников и ледяных щитов, которые по сути являются замороженными капсулами времени, позволяющими ученым реконструировать климат Земли миллионы лет назад.

Ледяной керн, проанализированный в ходе нового исследования, имеет длину 3,65 метра и был пробурен в Кэмп Сенчери на северо-западе Гренландии, который служил секретной базой армии США во время холодной войны. Образец льда был забыт в морозильной камере на десятилетия и случайно вновь обнаружен в 2017 году.

Исследователи также обнаружили, что отложения в ледяном керне были сделаны проточной водой во время периода потепления, называемого 11-й морской изотопной стадией.

Помимо отсутствия льда, Гренландия могла в то время превратиться в тундру, покрытую деревьями с бродящими шерстистыми мамонтами, или даже в бореальный лес.

Авторы исследования заявили, что оно необходимо для понимания того, как ледяной щит Гренландии отреагирует на потепление климата в будущем.

По словам ученых, ледяные щиты региона содержат достаточно воды, чтобы вызвать повышение уровня моря на 7 метров, что ставит под угрозу каждый прибрежный город в мире.

"Прошлое Гренландии, сохранившееся в 3,65 метрах мерзлой почвы, предполагает теплое, влажное и в значительной степени свободное ото льда будущее планеты Земля, если только мы не сможем резко снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере... Четыреста тысяч лет назад на побережье не было городов, а теперь есть города на побережье", - сказал профессор Бирман.

"Если мы растопим лишь часть ледяного щита Гренландии, уровень моря резко поднимется. Моделируя скорость таяния и реакцию на высокое содержание углекислого газа, мы рассматриваем повышение уровня моря на метры, возможно, на десятки метров", - отметила Тэмми Риттенур, профессор кафедры геолого-геофизических исследований Университета штата Юта.

Таяние ледников - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что за последние два десятилетия потеря льда из ледникового щита Гренландии возросла вследствие более активного таяния поверхности и сброса льда в океан. Таяние ледников в Гренландии не только ускорилось, но и распространилось вглубь острова.

А ранее исследователи рассказали, как изменится Антарктида из-за нынешнего уровня углекислого газа. Ученые объясняют, что на Южном Полюсе в последний раз лес существовал во времена, когда в атмосфере Земли было столько же углекислого газа, сколько и сейчас.

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