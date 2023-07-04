Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как вода была обеззаражена.

Япония 4 июля получила одобрение от наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности на свой план по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима". Этому предшествовало сильное сопротивление Пекина и некоторых местных жителей.

Как пишет Reuters, после двухлетней проверки Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что планы Японии соответствуют мировым стандартам безопасности и окажут "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

"Это очень особенная ночь", - сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси премьер-министру Фумио Кисиде, прежде чем вручить ему толстую синюю папку с окончательным отчетом.

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Позже Гросси сказал журналистам, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС "Фукусима" для наблюдения за сбросом воды.

"Мы должны признать, что такого раньше не случалось", - сказал он, добавив, что последнее слово за сбросом воды, который должен длиться от 30 до 40 лет, будет за Японией.

Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как вода в количестве, достаточном для заполнения 500 плавательных бассейнов олимпийского размера, была обеззаражена (1 олимпийский бассейн может вмещать около 1,8-2,5 млн литров воды, - УНИАН). Эта вода использовалась для охлаждения топливных стержней на АЭС "Фукусима" после того, как станция была поврежден землетрясением и вызванным им цунами.

Япония не указала дату начала сброса воды в ожидании официального одобрения национального органа по ядерному регулированию Tokyo Electric Power (Tepco), чье окончательное решение по плану, обнародованному в 2021 году, может быть озвучено уже на этой неделе.

Противники плана по сбросу радиоактивной воды

Японские рыболовные союзы долгое время выступали против этого плана, заявляя, что он сведет на нет работу по восстановлению репутации после того, как несколько стран запретили ввозить некоторые японские продукты питания после катастрофы 2011 года.

Петиция из регионов вокруг АЭС собрала более 250 тысяч подписей с момента подачи первого предложения.

Некоторые соседние страны на протяжении многих лет также сысказывали опасения из-за угрозы морской среде и здоровью населения, при этом Китай стал самым большим критиком.

"Япония будет и впредь давать объяснения японскому народу и международному сообществу искренне, на основе научных данных и с высоким уровнем прозрачности", - сказал Кисида на встрече с Гросси.

Через свое посольство в Японии Пекин заявил, что отчет МАГАТЭ не может быть "пропуском" для сброса воды, и призвал приостановить выполнение плана.

Вода с АЭС Фукусима очищена

Япония утверждает, что вода была отфильтрована, чтобы удалить большинство радиоактивных элементов, за исключением трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды. Перед сбросом в Тихий океан очищенная вода будет разбавлена до содержания трития значительно ниже международно утвержденных уровней.

В презентации, представленной иностранным журналистам в Китае в прошлом месяце, японские официальные лица заявили, что уровень трития в очищенной воде ниже, чем в сточных водах, регулярно сбрасываемых атомными электростанциями по всему миру, в том числе в Китае.

Официальные лица заявили, что предпринимали многочисленные и неоднократные попытки объяснить Пекину позицию Токио с научной точки зрения, но их предложения были проигнорированы.

Китай во вторник заявил, что проведенное Японией сравнение уровней трития в очищенной воде и сточных водах было "полностью сбивающими с толку концепциями и вводит в заблуждение общественное мнение".

"Если японская сторона намерена идти своим путем, она должна нести все последствия", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая, в котором говорится, что оно "сожалеет" о "поспешном опубликовании" отчета МАГАТЭ.

Гросси посетит АЭС "Фукусима" в среду. После поездки в Японию он направится в Южную Корею, где потребители скупают морскую соль и другие товары в преддверии сброса воды.

По сообщениям СМИ, он также посетит Новую Зеландию и Острова Кука, чтобы развеять опасения по поводу этого плана.

Авария на АЭС "Фукусима" - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение, спровоцировавшее огромное цунами. Волна, которая порой достигала 20 метров в высоту, накрыла целые города и поселки, а также расположенную на берегу атомную электростанцию "Фукусима-1".

В результате на АЭС вышла из строя система охлаждения, что повлекло ряд взрывов и большую утечку радиации. Власти Японии эвакуировали население из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

Авария на "Фукусиме-1" стала крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Электрокомпания Tokyo Electric (TEPCO), которая управляет поврежденной АЭС, в 2019 году предложила сбросить радиоактивную воду в Тихий океан. В TEPCO объяснили, что к 2022 году для хранения воды не хватит места, но объем сброшенной радиоактивной воды тогда не называли.

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