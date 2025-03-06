Скорпион играл значительную роль в экосистеме своего времени.

Китайские исследователи обнаружили редкую окаменелость ранее неизвестного вида ядовитого скорпиона, который жил около 125 миллионов лет назад.

Как пишет Interesting Engineering, это первая окаменелость мезозойского скорпиона, найденная в стране, которая принадлежит к известному ископаемому комплексу раннего мелового периода.

Она была названа Jeholia longchengi в честь места ее обнаружения в биоте Джехол района Лунчэн провинции Ляонин на северо-востоке Китая, которая славится своими исключительно сохранившимися окаменелостями, включая пернатых динозавров, разнообразных млекопитающих, окаменелостями растений и ранних птиц. Окаменелость хранится в Музее долины ископаемых в Чаояне, а подробности ее открытия были опубликованы в академическом журнале Science Bulletin.

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Интересно, что имея длину около 10 сантиметров, J. longchengi был гигантом для своего времени по сравнению с другими окаменелостями скорпионов мезозойской эры. С тонкими педипальпами, длинными ногами и удлиненным ядовитым жалом скорпион играл значительную роль в экосистеме своего времени. Другие его особенности включают пятиугольное тело и округлые дыхальца - небольшие отверстия, облегчающие дыхание - которые напоминают некоторые семейства современных скорпионов, обитающих по всей Азии.

Исследователи полагают, что J. longchengi был мезохищником, охотящимся не только на насекомых и пауков, но и на мелких млекопитающих своего времени. Исследователь из Нанкинского института геологии и палеонтологии. Хуан Диин заявил:

"Если его поместить в современную среду, он может стать естественным хищником многих мелких животных и даже может охотиться на детенышей мелких позвоночных. Он также мог служить добычей для более крупных животных, таких как ранние птицы, млекопитающие и даже динозавры".

Отмечается, что будучи ключевым игроком в пищевой сети биоты Джехол, гигантский скорпион активно взаимодействовал с различными видами в своей раннемеловой наземной экосистеме. Это четвертая окаменелость наземного скорпиона, найденная в стране. Ранее окаменелости скорпиона были обнаружены в китайских провинциях Шаньдун, Хубэй и Внутренняя Монголия на севере.

Древние находки ученых

Международная группа исследователей обнаружила первую окаменелость гигантской летяги, когда-либо найденную в недавно открытом очаге существ из древнего прошлого в регионе Аппалачи. Животное размером с крупную домашнюю кошку имеет тесные родственные связи с кузенами, все еще живущими в Японии, Китае и Индонезии. Эта редкая порода, намного крупнее Miopetauristas, которые все еще существуют сегодня, содержит бесценную информацию о том, как эти животные мигрировали в эту часть света во время последнего ледникового периода.

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