На своей фреске "Потоп" художник изобразил женщину, грудь которой имеет нездоровый вид.

Художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, вероятно, мог изобразить женщину, которая болеет раком молочной железы, на своей известной фреске с библейским потопом на потолке Сикстинской капеллы. Такое мнение высказали исследователи из Университета Людвига-Максимилиана в Германии, Центра молочной железы в Дахау (Германия) и из Университета Париж-Сакле во Франции, пишет The Independent.

В частности команда искусствоведов и медицинских экспертов выяснила, что флорентийский скульптор подробно прорисовал правую грудь женщины и участок возле правой подмышки, что свидетельствует о болезни.

"Изображение вероятного рака груди связано с концепцией изменчивости жизни и имеет значение наказания", - считают авторы исследования, которое опубликовано в журнале The Breast.

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По словам исследователей, в то время как левая грудь женщины имеет признаки грудного вскармливания, то правая имеет "значительно втянутый и деформированный сосок" и "небольшую выпуклость, похожую на шишку".

"Аналогично, по направлению к левой подмышечной впадине видно еще одну небольшую выпуклость, которая может представлять собой увеличенные узлы", - подчеркнули ученые.

В The Independent отметили, что Микеланджело был известен своим интересом к анатомии человека, в частности его интересовало вскрытие трупов для лучшего информирования своих картин.

"Микеланджело, который начал ассистировать на вскрытиях, когда ему было 17 лет, мог наблюдать патологию, которая потенциально могла включать [рак молочной железы]", - отметили авторы исследования.

Исследователи отметили, что сформировали свое видение изображения Микеланджело после того, как сравнили грудь на других его картинах и скульптурах.

"Результат нашего наблюдения указывает на то, что Микеланджело имел знания о здоровой груди разных размеров и морфологии и адаптировал их к библейским женским персонажам", - добавили авторы.

По словам историка медицины Эдинбургского университета д-р Агнес Арнольд-Форсте, такие исследования являются полезными, ведь благодаря им создается представление о том, что люди, которые не были врачами, знали об определенных болезнях.

Она отметила, что с исторической точки зрения, исследование не открыло больше, чем уже было известно ранее.

"Мы уже много знаем о раке в раннемодерной Европе", - подчеркнула она и добавила, что большинство людей считало, что это болезнь 20 века, однако на самом деле о ней писали врачи ещё в то время, а также о ней упоминалось в ранних газетных некрологах.

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