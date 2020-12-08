Ранее на МКС астронавты успешно выращивали лишь карликовую пшеницу.

На Международной космической станции астронавты впервые собрали урожай редиски, выращенной в невесомости.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA.

Астронавтка Кейт Рубинс 30 ноября собрала первый урожай. Она завернула каждое из 20 растений в фольгу и поместила в холодильник. Впоследствии их должны забрать на Землю для исследований, впрочем, кушать ее не будут. Это должно помочь астронавтам в будущем освоении Луны и Марса.

Читайте такжеВ России заговорили о выходе из программы МКС

Эксперимент называется Plant Habitat-02 (PH-02). Во время его проведения NASA впервые вырастило редиску на орбите нашей планеты. Это растение выбрали, поскольку оно хорошо изучено учеными и созревает всего за 27 дней. Также редиска съедобна, питательна и генетически похожа на арабидопсис - небольшое цветочное растение, родственницу капусты, которую ученые часто исследуют в условиях микрогравитации.

Отмечается, что ранее на МКС астронавты успешно выращивали только карликовую пшеницу.

"Выращивание различных культур помогает нам определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и могут предложить астронавтам в условиях долгих полетов лучше всего разнообразия и пищевой баланс", - пояснил менеджер этой программы NASA Николь Дюфур.

Эксперимент позволит NASA определить оптимальный баланс ухода и питания для редиса в невесомости. Отмечается, что растение практически не требовало ухода от экипажа.

Что было раньше

В предыдущих опытах, когда выращивали пшеницу, астронавты использовали пористый глинистый материал, в который поместили удобрения, медленно попадавшие туда.

В новом опыте минералы определили в точном количестве. Это позволит лучше вычислить питательные вещества, которые поступают в почву и которые поглощают растения.

Читайте такжеКусок мяса впервые в истории вырастили в космосе

В камере использовали красные, синие, зеленые и белые светодиоды с широким спектром, чтобы обеспечить многообразие света. Вода поступала автоматически, а 180 датчиков позволяли следить за ростом с Земли.

NASA планирует исследовать Луну и Марс и знает, что астронавтам для этого нужно будет выращивать собственные продукты для поддержки долгосрочных миссий вдали от дома.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН