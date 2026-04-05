Уже ближе к Луне, чем к Земле: астронавты миссии Artemis II потеряли счет времени в космосе

Экипаж корабля "Орион" пересек "экватор" своего путешествия.

Астронавты NASA в рамках миссии Artemis II успешно преодолели половину дистанции и на четвертый день полета находятся на расстоянии более 300 тысяч километров от Земли, сообщает The New York Times.

На момент последнего обновления данных они уже находятся ближе к Луне, чем к родной планете. Экипаж корабля Orion, который они назвали Integrity, уже видит в окна серый диск спутника.

"Это прекрасный пейзаж. Мы видим все больше и больше обратной стороны, и находиться здесь – это просто невероятное ощущение", – сказала Кристина Кох, специалист миссии, во время связи с центром управления полетами на Земле.

Видео дня

Отмечается, что люди впервые своими глазами видят особенности поверхности, которые не успели заметить даже астронавты "Аполлона".

По мнению командира Рида Вайзмана, жизнь в космосе полностью стирает границы времени.

"Мы слышали слухи, что сегодня на самом деле суббота на Земле. Мы точно потеряли счет", – сообщил он.

NASA поделились дополнительными снимками, сделанными с корабля, в частности изображением частично видимой с Земли стороны Луны – той части, которая усыпана темными равнинами, где когда-то образовалась лава.

Известно, что после напряженного старта третий и четвертый дни полета прошли в рутинных делах: тренировках, медосмотрах и развертывании камер для съемки лунной поверхности. Кроме того, экипаж провел испытания ручного управления. Джереми Хансен и Кристина Кох маневрировали кораблем с помощью ручных контроллеров, чтобы другие могли рассмотреть виды из окна.

Также некоторые члены экипажа уже связывались со своими семьями. Командир миссии назвал разговор со своими дочерьми "лучшим моментом в жизни".

Как отмечается в планах, впереди экипаж ждет главная задача: осмотр объектов на обратной стороне Луны и наблюдение за 53-минутным затмением после восхода Земли.

Джадд Фрилинг, руководитель полета, пообщался с представителями СМИ во время экскурсии по центру управления полетами. Он отметил, что его команда не беспокоится о возможности потери связи с астронавтами.

"Мы абсолютно уверены, что законы физики вернут их к нам. Мы сделаем перерыв, отдохнем – и встретим их с другой стороны", – сказал он.

Технические неисправности

Ранее УНИАН писал, что во время миссии возникли первые проблемы – сломался космический туалет, из-за чего астронавтам даже пришлось временно пользоваться резервными пакетами.

Затем появился еще один сбой – у командира не работала почта на бортовом компьютере, а также были проблемы с программным обеспечением. В частности, не открывались приложения Microsoft Outlook, и пришлось подключать специалистов с Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: