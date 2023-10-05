Каннибализм был распространенным погребальным ритуалом в Европе 15 тысяч лет назад.

Исследование показало, что каннибализм был распространенным погребальным ритуалом в Европе 15 000 лет назад.

Как пишет CNN, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Quaternary Science Reviews, каннибализм был обычной погребальной практикой в Европе около 15 000 лет назад, когда люди ели своих мертвецов не из-за необходимости, а скорее как часть своей культуры.

Исследования ученых были сосредоточены на мадленском периоде позднего верхнего палеолита примерно 11-17 тысяч лет назад. Эксперты лондонского Национального исторического музея изучили литературу и выявили 59 памятников этого периода, на которых есть человеческие останки.

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Им удалось интерпретировать погребальное поведение на 25 объектах.

В пятнадцати обнаружены человеческие останки со следами жевания, кости черепа со следами порезов и кости, намеренно сломанные в целях извлечения питательных веществ из костного мозга, что указывает на практику каннибализма. Имелись также данные, позволяющие предположить, что в некоторых случаях человеческие останки были смешаны с останками животных.

Ритуальные манипуляции с человеческими останками и их частое возникновение в местах по всей Северной и Западной Европе позволяют предположить, что каннибализм был практикой захоронения, а не дополнением к еде, говорят исследователи.

"Частота случаев каннибализма в этих случаях превышает любую частоту такого поведения среди более ранних или поздних групп гоминидов, и позволяет предположить, что погребальный каннибализм был методом, который древние люди использовали для избавления от своих умерших", — говорится в исследовании. .

Исследователи отмечают, что это "это старейшее из известных на сегодняшний день свидетельств каннибализма как погребальной практики".

Другие интересные окрытия

Ранее ученые наконец-то определили путь, по которому древние люди покинули Африку. Так, первые люди мигрировали из Африки 84 тыс. лет назад, чтобы заселить другие части мира, следуя речным маршрутом через Иорданию, а не через Красное море, как считалось ранее.

Также ученые выяснили, что древние люди готовили муку задолго до появления земледелия и свидетельствуют об этом остатки овса в ступе, которой 32 тыс. лет.

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