Ученые подвели итоги рекордно теплой зимы.

Площадь океанического льда у обоих полюсов Земли оказалась самой низкой для конца февраля за все время наблюдений.

Климатический Центр Коперника (C3S) при ЕС сообщил, что прошедшей зимой средняя температура на планете была лишь на 0,05°C ниже прошлогодней, передает Би-би-си.

"Одно из последствий потепления - таяние морского льда. Его общая площадь на планете сократилась до исторического минимума", - сказала замглавы C3S Саманта Берджесс.

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Таяние льда в Арктике и Антарктике из-за потепления воздуха ускоряет нагревание океана, что, в свою очередь, ускоряет таяние льдов и разорвать этот порочный круг сложно. Ученые утверждают, что главной причиной таяния арктического льда и уменьшения поверхности ледников на планете с 1990 года является деятельность человека.

Последние годы Арктика нагревается вчетверо быстрее, чем остальная планета. Ученые предупредили, что дойдет до того, что однажды там почти не останется льда. Это неизбежно случится хотя бы раз до 2050 года при любом сценарии сокращения выбросов.

В подтверждение своих прогнозов ученые сооющили, что площадь льда у Северного полюса сократилась до минимального для февраля значения и оказалась на 8% ниже средней. Подобный антирекорд Арктика бьет уже три месяца.

В Антарктике дела тоже плохи. В феврале ледяной покров там оказался на 26% ниже среднего.

Таяние льдов и потепление океана нарушают циркуляцию воды и воздуха на планете, отметили ученые.

Глобальное потепление

Глобальное потепление продолжается уже более сотни лет, а его начало совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации. В целом довольно условной датой старта климатических изменений можно считать 1850 год.

22 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, которая отслеживает подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура воздуха у поверхности поднялась до +17,15 по Цельсию.

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