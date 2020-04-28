Берегите свой кошелек: хакеры используют тему коронавируса для получения доступа к банковским счетам своих жертв

Вредоносная программа перенаправляет пользователя на поддельный сайт, на котором содержатся якобы ролики о COVID-19, однако нажатие на них ведет к загрузке вируса на компьютер или смартфон.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET предупреждают о новой активности хакеров, которые используют тему коронавируса для заражения компьютеров своих жертв.

О новом способе онлайн-мошенничества сообщила пресс-служба компании ESET.

Читайте такжеСпециалисты по кибербезопасности предупреждают о новых опасных уязвимостях для умных домов«Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — сообщает об обнаружении новой активности семейства банковских троянов Grandoreiro, которые используют тему коронавируса и распространяются на поддельных сайтах. Как правило, банковский троян распространяется через спам-сообщения электронной почты, используя поддельные обновления Java или Flash. Однако, теперь злоумышленники перешли к мошенничеству, связанному с глобальной проблемой — COVID-19», - говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, программа перенаправляет пользователя на фальшивый сайт, на котором содержатся якобы видео с новой информацией о коронавирусе, однако нажатие на них ведет не к воспроизведению роликов, а к загрузке вредоносного компонента на устройство.

По данным экспертов ESET, семейство банковских троянов Grandoreiro использует функционал бэкдора, который позволяет открывать вредоносные окна, загружать обновления, считывать нажатия клавиш, имитировать действия мыши и клавиатуры, а также направлять жертву на конкретные адреса. Кроме этого, злоумышленники могут выполнить выход пользователя из системы, перезагрузить устройство и заблокировать доступ к определенным веб-сайтам.

В компании предупреждают, что эта вредоносная программа собирает разную информацию о своих жертвах — имя пользователя, название устройства, версию оперативной системы и разрядность, список установленных продуктов по безопасности и наличие программ для защиты доступа к онлайн-банкингу. В некоторых версиях угроза также похищает учетные данные, которые хранятся в Google Chrome и Microsoft Outlook.

«Киберпреступники используют большое количество техник и методов, чтобы избежать обнаружения и эмуляции, например, отключение программного обеспечения для защиты интернет-банкинга, — приводит пресс-служба слова исследователя компании ESET Роберта Шумана. — Злоумышленники быстро совершенствуют функционал банковского трояна. Почти в каждой новой версии угрозы мы обнаруживаем некоторые изменения. Кроме этого, существуют подозрения, что киберпреступники разрабатывают одновременно несколько вариантов трояна. С технической точки зрения злоумышленники применяют специфическую технику «бинарное заполнение», которая затрудняет обнаружение, сохраняя настоящий файл».

Кроме этого, по данным специалистов ESET, злоумышленники выбирают разные типы загрузчиков в зависимости от кампаний. Эти загрузчики часто хранятся на известных общедоступных онлайн-сервисах, таких как GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared или 4Sync.

В компании ESET напомнили, что Grandoreiro активен с 2017 года в Бразилии и Перу, однако в 2019 году его целями стали пользователи Мексики и Испании.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты ESET рассказали, как распознать хакеров, желающих нажиться на теме распространения опасного коронавируса в мире.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.