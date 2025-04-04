Ученые предупредили, что снижение уровня кислорода в водах может привести к уничтожению популяций некоторых видов животных.

Изменение климата затрагивает всю нашу планету, и озера не являются исключением. Сокращение уровня кислорода в пресной воде может быть довольно серьезной проблемой, пишет Earth.

Отмечается, что в своем недавнем исследовании ученые под руководством профессоров Ши Куня и Чжан Юньлиня из Нанкинского института географии и лимнологии попытались понять, как глобальное потепление влияет на более чем 15 000 озер по всему миру. Результаты оказались далеко не лучшими для нашей планеты.

По словам ученых, выявлено резкое снижение уровня растворенного кислорода в более чем 4/5 озер, которые участвовали в исследовании.

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"Широко распространенное снижение содержания растворенного кислорода наблюдается в реках, озерах и океанах, однако влияние климатического потепления на глобальное обескислороживание озер остается неясным", - поделились исследователи.

В издании объяснили, что озерная вода содержит кислород, который необходим рыбам, растениям и другим организмам. Обычно он поступает из атмосферы или в результате фотосинтеза. Более теплые условия уменьшают количество кислорода в воде, а более короткие зимы означают меньшее перемешивание холодной воды сверху вниз.

Ученые обратили внимание на то, что потеря кислорода в озерах происходит даже быстрее, чем в океанах и реках. Они предположили, что около 55% снижения содержания кислорода в озерах связано с повышением температуры. Исследователи подчеркнули, что переизбыток питательных веществ, называемый эвтрофикацией, объясняет только снижение на около 10%.

В издании добавили, что короткие всплески жаркой погоды влияют на озера не так, как круглогодичное потепление. Анализ ученых показал, что температура, резко превышающая норму, увеличивает потерю кислорода примерно на 7-8%. По их словам, более частые волны тепла могут усилить эти закономерности и нанести неожиданный вред популяциям рыб.

Более того, некоторые районы могут оказаться более уязвимыми. Дело в том, что они уже имеют дело с высоким уровнем питательных веществ и густым ростом водорослей. В таких местах резкие скачки температуры приводят к еще большему снижению уровня кислорода.

Ученые предупредили, что рыбы и другие животные страдают, когда кислород опускается ниже критического уровня. Они заявили, что зоны с низким содержанием кислорода сокращают пространство для обитания, влияют на циклы размножения, а иногда убивают целые популяции.

Также из-за потери кислорода наблюдается снижение качества воды. В издании поделились, что мутная вода с низким содержанием кислорода может способствовать цветению бактерий и изменению вкуса и запаха питьевой воды.

По словам ученых, обратить вспять некоторые изменения климата будет непросто. Тем не менее все еще есть шанс.

Исследователи призвали улучшить управление питательными веществами и свести к минимуму сельскохозяйственные стоки. Они посоветовали использовать удобрения более разумно, а также инвестировать в очистку сточных вод.

Другие климатические проблемы

Ранее климатологи заявили, что на полюсах Земли лед тает рекордными темпами. Площадь океанического льда у обоих полюсов Земли оказалась самой низкой для конца февраля за все время научных наблюдений.

Кроме того, ученые нашли загадочный вулкан, который устроил климатическую аномалию в 1831 году. 194 года назад температура Земли внезапно снизилась на 1 градус по Цельсию, что вызвало неурожаи и голод во многих регионах мира.

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